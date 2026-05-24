Incidente stradale nella mattinata di oggi sulla strada provinciale 50 che collega Francavilla Fontana a Villa Castelli. Per cause in corso di accertamento, una vettura Peugeot è rimasta coinvolta in un sinistro che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, impegnata nelle operazioni di soccorso al conducente e nella messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dall’incidente, al fine di evitare ulteriori rischi per la circolazione.

Presenti anche gli operatori del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.