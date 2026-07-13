Il piazzale antistante il Monumento al Marinaio d’Italia rappresenta uno dei luoghi più suggestivi e frequentati della nostra città. Un punto di ritrovo quotidiano per tantissimi brindisini, famiglie, bambini, anziani e visitatori. Un’area che, per sua natura, è destinata alla passeggiata e deve poter garantire sicurezza e tranquillità a chiunque la frequenti.

Purtroppo, negli ultimi tempi, sono state diverse le segnalazioni relative a situazioni di reale pericolo: ciclomotori e motocicli che transitano indisturbati all’interno dell’area pedonale, spesso sfrecciando ad alta velocità tra le persone.

La presenza di mezzi a motore in una zona simile non rappresenta soltanto un’infrazione, ma un rischio concreto per l’incolumità pubblica, in particolare per i soggetti più vulnerabili. Questa situazione incide negativamente sulla vivibilità e sulla piena fruizione di uno spazio pubblico dal valore storico, culturale e turistico inestimabile per Brindisi. Non possiamo più tollerarlo.

Per questo motivo ho depositato un Ordine del Giorno indirizzato al Presidente del Consiglio Comunale, chiedendo un intervento immediato. Con questo atto formale intendo impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale ad attivare una verifica tecnica urgente dell’area, coinvolgendo gli uffici competenti, e a predisporre l’installazione di un varco elettronico per il controllo degli accessi o di altri sistemi idonei, come dissuasori automatici, barriere mobili o telecamere dedicate, al fine di impedire definitivamente il transito abusivo di motocicli e ciclomotori sul piazzale.

Dobbiamo tutelare i nostri spazi pubblici e garantire sicurezza ai cittadini. Mi auguro che l’Amministrazione accolga con rapidità questa proposta, restituendo la meritata serenità a uno dei luoghi simbolo di Brindisi.

Alessandro Antonino

Consigliere Comunale

Impegno per Brindisi