C’è anche la provincia di Brindisi tra i territori coinvolti nell’operazione antidroga “Whisper”, scattata all’alba di oggi, venerdì 10 luglio, e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. L’inchiesta ha portato all’esecuzione di 23 misure cautelari (21 in carcere e due agli arresti domiciliari) nei confronti di persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di far parte di due organizzazioni criminali dedite al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L’indagine, condotta tra il 2022 e il 2025, ha consentito di ricostruire l’attività di due distinti sodalizi: uno con base operativa a Oria, rifornito principalmente attraverso canali albanesi, e l’altro attivo nel Leccese. Nel complesso sono 62 gli indagati.

Tra le persone raggiunte da misura cautelare figurano numerosi residenti nella provincia di Brindisi.

In carcere sono finiti:

Angelo Zanzarelli, 52 anni, di Oria;

Francesca Caputi, 70 anni, di Oria;

Antonio Alessio Fanti, 36 anni, di Oria;

Valentina Giodice, 31 anni, di Oria;

Luisa Mazzuti, 31 anni, di Oria;

Francesco Patisso, 48 anni, di Oria.

Agli arresti domiciliari è stata invece posta:

Silvia Caputi, 63 anni, di Torre Santa Susanna.

Secondo gli investigatori, l’organizzazione con base a Oria avrebbe importato ingenti quantitativi di eroina e cocaina dall’Albania, utilizzando depositi e laboratori per il taglio e il confezionamento della droga prima della distribuzione nelle province di Brindisi e Lecce.

Nel corso delle indagini sono stati sequestrati complessivamente 58 chilogrammi di stupefacenti, tra cocaina, eroina e marijuana, oltre a due pistole, munizioni e due laboratori destinati alla lavorazione della droga. Le attività investigative hanno inoltre portato all’arresto in flagranza di 15 persone durante lo sviluppo dell’inchiesta.

Come previsto dalla legge, il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e per tutti gli indagati vale il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

Isabella Lettori (Consigliera regionale del PD) ha espresso “il più sentito ringraziamento alla Direzione Investigativa Antimafia e a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine per il successo dell’operazione “Whisper”, che ha portato all’esecuzione di 23 misure cautelari contro il traffico internazionale di stupefacenti.

Un importante risultato che colpisce duramente la criminalità organizzata nelle province di Brindisi e Lecce, sottraendo al mercato ingenti quantità di droga e armi. Il traffico di stupefacenti rappresenta una grave piaga sociale, che mina nel profondo la sicurezza dei nostri territori e la vita delle famiglie.

Il mio, quindi, è un doppio ringraziamento: vi sono grato per la grande determinazione professionale dimostrata nel condurre queste indagini così complesse e per la fondamentale missione civile che svolgete ogni giorno nel proteggere la collettività, riaffermando, con spirito di sacrificio, la presenza dello Stato.”