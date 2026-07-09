Il brindisino Cav. OMRI Antonio Giaimis è stato nominato Ambasciatore Volontario di Sicurezza ed Educazione Stradale dell’ASSAPLI, l’Associazione Polizia Locale Italiana. Il riconoscimento è stato conferito a Policoro, in provincia di Matera, dal Comitato Scientifico del Premio ASSAPLI e consegnato dal presidente nazionale dell’associazione, avv. Dario Giannicola. Alla cerimonia era presente anche il Cav. Vincenzo Genovese, Ambasciatore della Sicurezza Stradale ASSAPLI per la Regione Basilicata. La nomina individua in Giaimis un nuovo riferimento del Dipartimento Nazionale ASSAPLI per la Sicurezza e l’Educazione Stradale, con particolare attenzione al lavoro di sensibilizzazione da sviluppare nel Mezzogiorno.

Il ruolo di Ambasciatore ASSAPLI nasce per promuovere sui territori la cultura della prevenzione, della legalità e del rispetto delle regole della circolazione. L’attività sarà rivolta in particolare a cittadini, giovani, scuole, enti locali e realtà associative, con l’obiettivo di contribuire alla riduzione degli incidenti stradali e alla diffusione di comportamenti più responsabili. Nel corso dell’incontro di Policoro è stata definita anche una programmazione di iniziative tra Puglia e Basilicata. Al centro del percorso ci sarà il progetto ASSAPLI “Sulla Strada con Saggezza e in Sicurezza”, pensato per rafforzare l’educazione stradale e la consapevolezza dei rischi legati alla guida.

Le attività saranno sviluppate in collaborazione con il Dipartimento di Sicurezza Pubblica e Stradale dell’Unifedericiana di Roma, diretto dall’avv. Dario Giannicola, che è anche docente e Provveditore dell’Unifedericiana per la Regione Calabria. Per Brindisi, la nomina di Giaimis rappresenta un riconoscimento a una figura che ha legato gran parte della propria vita professionale al servizio dello Stato. Giaimis ha prestato servizio per 41 anni nell’Arma dei Carabinieri ed è stato, dal 2013 al 2017, comandante dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Brindisi.

Attualmente ricopre anche il ruolo di consigliere nazionale di AEREC, Accademia Europea Relazioni Economiche e Culturali, presieduta dal dott. Ernesto Carpinteri, e quello di delegato nazionale della Norman Academy Inc., guidata dal segretario generale Vincenzo Cortese. Con questa nomina ASSAPLI rafforza la propria rete di ambasciatori impegnati nella formazione, nell’educazione civica e nella tutela della vita umana. Un impegno che, per Giaimis, avrà anche un forte legame con Brindisi e con le nuove generazioni della città.

«Ringrazio l’avvocato Dario Giannicola e il Cav. Vincenzo Genovese per questa nomina», ha dichiarato Giaimis a margine della cerimonia. «Con il Cav. Genovese ci siamo ritrovati dopo 36 anni: insieme eravamo in servizio presso il Comando Compagnia Carabinieri di Taurianova, allora comandata dal giovane capitano Salvatore Luongo, oggi Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Sono profondamente onorato di ricevere questo titolo dopo aver dedicato 41 anni della mia vita professionale all’Arma».

Giaimis ha poi dedicato il riconoscimento alla famiglia e alla città: «Lo dedico a chi ha sempre creduto in me, alla mia famiglia e ai miei figli, che mi sono stati accanto anche nei momenti più difficili. Lo dedico con affetto anche a Brindisi, nella speranza che questo nuovo impegno possa contribuire a stimolare attenzione, responsabilità e cambiamento. Brindisi è una città ricca di storia e bellezza: mi auguro che i giovani possano amarla, custodirla e sentirla sempre più propria».

Brindisi, giovedì 9 luglio 2026

Ufficio stampa APAMRI Brindisi

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