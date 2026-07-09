Il Lions Club Ostuni Città Bianca ha celebrato la XX Charter Night, occasione che ha coinciso con la tradizionale cerimonia del Passaggio delle Consegne e con l’ingresso di due nuove socie. L’evento si è svolto nella suggestiva cornice della Masseria Santa Lucia, alla presenza di numerose autorità lionistiche, soci e ospiti.

Tra i presenti, il Past Presidente del Consiglio dei Governatori Leonardo Potenza, gli insigniti del riconoscimento Melvin Jones Donato Coppola e Vincenzo Falabella, il Past Segretario Distrettuale Giuseppe Cariulo, socio del Club, e altre autorità del Distretto.

Particolarmente significativo l’intervento del Secondo Vice Governatore eletto Antonio Di Stefano, che ha ricordato il proprio ruolo di Lions Guida nella costituzione del Club vent’anni fa, sottolineando la soddisfazione nel vedere ancora attivi numerosi soci fondatori e il percorso di crescita compiuto dal sodalizio nel servizio alla comunità e nella formazione dei propri associati.

Nel corso della serata sono state accolte due nuove socie: Erica Lo Medico, già Past President del Multidistretto Leo, e Maria Catacchio. Due nuovi ingressi che rafforzano ulteriormente il Club, contribuendo con esperienza, competenze e spirito di servizio.

Il Presidente uscente Antonio Calamo ha tracciato il bilancio dell’anno sociale appena concluso, evidenziando i risultati raggiunti: 35 service realizzati, oltre 2.000 persone coinvolte nelle attività, 232 volontari impegnati e più di 1.100 ore di servizio donate alla comunità. Un’attività sviluppata in collaborazione con istituzioni, scuole, associazioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni della collettività.

Momento centrale della cerimonia è stato il tradizionale passaggio del martelletto, con cui la presidenza del Lions Club Ostuni Città Bianca è passata a Serena Liliana Chiarelli.

Nel suo intervento di insediamento, la neo presidente ha richiamato i valori fondanti del Lionismo, invitando i soci a proseguire con responsabilità e spirito di squadra il percorso di servizio alla comunità. Ha inoltre delineato la visione del nuovo anno sociale, sintetizzata nel motto: **”Servire, Agire, Esserci”**, ribadendo la volontà di consolidare il legame con il territorio attraverso nuovi progetti e iniziative condivise.

Il Direttivo presentato dalla neo eletta Presidente è : Immediato Past Presidente e coordinatore LCIF: Antonio Calamo.

I Vice Presidente: Giuseppe Cariulo.

II Vice Presidente: Rita Tamborrino.

Segretario: Francesco Santoro.

Tesoriere: Ignazio Anglani.

Cerimoniere: Isabella Alò.

Responsabile del Comitato Soci: Federica Silvestri.

Responsabile del Comitato Service: Mimma Brandi.

Responsabile Comunicazione e Marketing: Giusy Fracchiolla.

Revisore: Angela Taberini.

Censore: Angela Stella Prudentino.

Consiglieri: Filomena Chionna, Michele Angelo Chiarelli, Massimo Faggiano, Mario

Guagliani e Geppy Ruggieri.

La XX Charter Night ha rappresentato così un momento di celebrazione della storia del Club, ma anche l’avvio di una nuova fase all’insegna della continuità, del rinnovamento e dell’impegno a favore della comunità ostunese, nel segno del motto internazionale del Lions Clubs International: “We Serve”