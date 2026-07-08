Avis Provinciale Brindisi ha presentato ieri martedì 7 luglio nel capoluogo adriatico presso Palazzo Nervegna, “La tua donazione è il suo domani”, il manifesto per la campagna dell’estate 2026, ideato per promuovere la cultura del dono del sangue. Erano presenti all’incontro S.E. Guido Aprea Prefetto di Brindisi, il Direttore Sanitario ASL Brindisi Dott. Luigi Vernaglione, la Direttrice del SIMT di Brindisi Dott.ssa Antonella Miccoli, il Vicepresidente Vicario di Avis Nazionale Avv. Luigi Bruno, il Presidente di Avis Regionale Dott. Raffaele Romeo.

Un’immagine, un messaggio, una promessa di vita. È questo il significato del messaggio promosso da AVIS, nato per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione di sangue e plasma e per rafforzare la cultura della solidarietà. Con lo slogan “La tua donazione è il suo domani”, la campagna vuole ricordare che dietro ogni sacca di sangue donata c’è una persona che potrà continuare a vivere, curarsi, affrontare un intervento chirurgico, una terapia oncologica o un’emergenza.

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importanza delle istituzioni, delle amministrrazioni pubbliche, delle realtà sanitarie e del mondo dell’associazionismo per la promozione della donazione di sangue, che non può essere attribuibile alla singola organizzazione, ma deve essere una missione condivisa che riguarda l’intera comunità. Il manifesto è il simbolo che vuole ricordare e far riflettere sull’importanza di un gesto. Vuole sollecitare un impegno morale e civile, di istituzioni, cittadini e associazioni affinchè la cultura del dono diventi sempre più patrimonio comune.

Viviamo in un tempo in cui la solidarietà ha bisogno di essere raccontata, sostenuta e praticata, Donare il sangue significa compiere un gesto semplice, ma dal valore immenso. Significa tendere la mano a una persona che forse non conosceremo mai, ma che grazie alla donazione potrà continuare a vivere, affrontare una terapia , superare un intervento chirurgico o vincere una difficile battaglia contro la malattia. Ogni sacca rappresenta una speranza.

“Il nostro territorio – dice Sergio Zezza, Presidente di Avis Provinciale Brindisi – può contare su una straordinaria rete di volontari e donatori, che ogni giorno testimoniano, con grande altruismo il significato autentico della cittadinanza attiva: a loro va il nostro grazie sincero. Ma sappiamo che non possiamo fermarci, il ricambio generazionale rappresenta oggi una delle sfide più importanti. Dobbiamo parlare ai giovani con linguaggio nuovo coinvolgerli nei luoghi di aggregazione e nelle scuole, utilizzare tutti gli strumenti di comunicazione disponibili per trasmettergli il valore del dono. Il nostro obiettivo è uno solo: garantire l’autosufficienza di sangue e di emocomponenti, affinchè nessun paziente debba mai vedere compromesso il proprio diritto alla cura per la mancanza di donazione, ed in particolare nel periodo estivo in cui di fa sentire la carenza di donazioni. Concludo con una riflessione che da sempre accompagna la missione di Avis. Donare sangue significa donare tempo, fiducia e speranza. E’ uno dei pochi gesti che non costa nulla a chi lo compie, ma può valere tutto per chi lo riceve. Una comunità che dona è una comunità che cresce”.

Il Presidente Avis Provinciale Brindisi

Sergio Domenico Zezza