Parlare di dipendenza da gioco d’azzardo in modo chiaro, accessibile e senza tabù. È questo l’obiettivo del prossimo e ultimo appuntamento prima delle ferie estive con il “Caffè tra Amici”, il podcast ideato dall’Associazione Culturale Miglio 365.

Giovedì 9 luglio 2026, alle ore 18:30, la sede sociale di Via Pordenone 8, a Brindisi, ospiterà la registrazione live della puntata dal titolo emblematico: “QUANDO IL GIOCO SI FA SERIO: La ludopatia”.

Un fenomeno complesso e spesso silenzioso, che questa volta verrà analizzato insieme a quattro massime esperte del settore sanitario locale, in prima linea nel contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP). Al tavolo dei relatori siederanno infatti la Dott.ssa Simona Capraro (Responsabile Clinico Servizio GAP ASL BR), le psicologhe e psicoterapeute dell’équipe GAP ASL BR Dott.ssa Cristina Filannino e Dott.ssa Angela Fuso, e la Dott.ssa Laura Muraglia (Psicologa Psicoterapeuta responsabile SerD BR), che si ringraziano sin da adesso per la disponibilità.

A moderare l’incontro e a guidare il dialogo sarà l’Avv. Carmela Lo Martire, Presidente di Miglio 365.

La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare per assistere dal vivo al dibattito. Per chi non riuscirà a essere presente, la puntata sarà successivamente pubblicata e visibile su tutti i canali social ufficiali dell’Associazione (Facebook e YouTube).