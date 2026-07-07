Una sede rinnovata, pensata come luogo di incontro, condivisione e crescita per il mondo cooperativo. È stata inaugurata ieri pomeriggio a Brindisi la nuova sede provinciale di Confcooperative Brindisi, che ospita anche Synerga, la società di servizi di Confcooperative, rafforzando così l’offerta di assistenza e supporto alle cooperative del territorio.

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente regionale e vicepresidente nazionale di Confcooperative Giorgio Mercuri, il direttore regionale Giovanni Tricarico e il Consiglio provinciale di Confcooperative Brindisi.

Linaugurazione è stata accompagnata dalla benedizione impartita da Sua Eccellenza il Vescovo Giovanni Intini.

La nuova sede nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento stabile per i cooperatori della provincia: uno spazio aperto al confronto, alla progettazione e alla collaborazione, dove cooperative e i cooperatori possano trovare servizi, competenze e opportunità di sviluppo.

Accanto alle attività tradizionali di consulenza fiscale, amministrativa e del lavoro, Confcooperative Brindisi amplia infatti la propria offerta con servizi sempre più orientati all’innovazione, tra cui l’accompagnamento nella finanza agevolata, nella progettazione e nello sviluppo di nuove opportunità per le imprese cooperative, in linea con il percorso di crescita che il sistema Confcooperative sta promuovendo a livello nazionale.

«Abbiamo immaginato questa sede come una vera casa della cooperazione: un punto di riferimento, di incontro e di condivisione, dove le cooperative possano sentirsi accolte e trovare risposte concrete ai propri bisogni», ha dichiarato la presidente di Confcooperative Brindisi, Stefania Pasimeni.

«Vogliamo accompagnare le cooperative non solo nei servizi tradizionali, ma anche nelle nuove sfide legate all’innovazione, alla progettazione e alla finanza agevolata, offrendo strumenti sempre più efficaci per sostenerne la crescita», ha aggiunto.

L’inaugurazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della presenza di Confcooperative sul territorio brindisino, confermando la volontà di essere sempre più vicina alle cooperative e di promuovere una cultura della cooperazione fondata sulla partecipazione, sull’innovazione e sullo sviluppo condiviso.