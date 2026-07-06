– Importante momento di confronto a Brindisi tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e una delegazione cittadina di Fratelli d’Italia. L’incontro è avvenuto a margine della cerimonia per la posa della prima pietra del nuovo impianto di produzione di batterie al litio, fosfato e ferro presso lo stabilimento ENI, destinate ai sistemi di accumulo BESS.

​La delegazione di Fratelli d’Italia, guidata dal coordinatore cittadino prof. Massimiliano Oggiano, era composta dagli assessori Lucia Vantaggiato e avv. Fabio Di Bello vicesindaco, e dai consiglieri comunali dott.ssa Annamaria Magrì, Raffaele De Maria e Mario Borromeo capogruppo. Un appuntamento cruciale che conferma il forte radicamento del partito sul territorio, la costante vicinanza alle comunità locali e il comune impegno nel governare e accompagnare la complessa transizione energetica e industriale di Brindisi, valorizzandone le competenze e le eccellenze.

​Nel corso del colloquio, la delegazione di FdI Brindisi ha posto sul tavolo del Ministro Urso alcune precise e urgenti priorità per il futuro economico e occupazionale del territorio:

​Accelerazione della transizione post-carbone: È stata chiesta una decisa accelerata alle istruttorie relative ai 56 progetti d’investimento presentati nell’ambito della manifestazione d’interesse per l’area di crisi industriale complessa.

​Risorse certe per la decarbonizzazione: FdI Brindisi ha sollecitato un intervento urgente del Ministro presso gli altri dicasteri competenti, affinché il prossimo Accordo di Programma legato al tavolo sulla decarbonizzazione sia dotato delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, ad oggi non ancora stanziate, indispensabili a sostenere i 56 progetti di investimento.

​Sblocco e liberalizzazione delle aree: È stata evidenziata la necessità di attivare interlocuzioni risolute e immediate con gli altri ministeri interessati e con Enel, al fine di giungere alla definitiva liberalizzazione delle aree attualmente occupate dal colosso energetico, spazi vitali e strategici per ospitare nuovi insediamenti industriali all’insegna dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile.

​Il Ministro Adolfo Urso ha preso formalmente atto delle istanze e delle criticità sollevate dalla delegazione brindisina, garantendo il massimo impegno del Ministero nel farsi carico delle problematiche riscontrate e nell’attivare tutti i percorsi necessari alla loro pronta risoluzione.

​”Un confronto di alto livello — dichiarano i rappresentanti di Fratelli d’Italia Brindisi — che ribadisce la volontà comune di governare il cambiamento in atto, trasformando le criticità della decarbonizzazione in concrete opportunità di sviluppo sostenibile, occupazione e crescita per la nostra città”.