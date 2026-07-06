July 6, 2026
Lug 6, 2026    Posted by    Evidenza6, news

Una mobilitazione del cuore che parte dal territorio brindisino per accendere una luce di speranza sul futuro della piccola Iris, una bimba brindisina di appena sei mesi, che si trova a combattere contro l’Apeced (Poliendocrinopatia Autoimmune tipo 1), una patologia genetica rara e severa che ha purtroppo già compromesso gravemente la sua vista.

Di fronte a una diagnosi così complessa, Vitantonio e Samuela Vacca, giovani genitori della piccola non si arrendono. La strada per garantire alla bambina le migliori cure disponibili, l’accesso a consulti specialistici e terapie avanzate richiede uno sforzo economico e logistico straordinario per provare il viaggio della speranza a Filadelfia negli Usa. Per questo motivo, la comunità locale e i familiari hanno deciso di lanciare un accorato appello a tutta la cittadinanza, alle istituzioni e al tessuto imprenditoriale di Brindisi e provincia. Da qualche settimana è attiva sulla piattaforma Gofundme una raccolta fondi che si pone l’obiettivo di arrivare a 50mila euro (ne sono stati raccolti quasi 19mila).
“Iris – dicono i suoi genitori -è una guerriera di appena sei mesi, ma la sfida che ha davanti è immensa. La perdita della vista è stato un colpo durissimo, ma la diagnosi di Apeced ci impone di agire in fretta per proteggere gli altri suoi organi e regalarle la migliore qualità di vita possibile. Non possiamo fare tutto da soli: chiediamo alla nostra Brindisi, una terra da sempre generosa e accogliente, di stringersi attorno a noi. Ogni piccolo aiuto, anche una semplice condivisione, può fare la differenza per il futuro di nostra figlia”.

L’APECED (Poliendocrinopatia Autoimmune tipo 1) è una malattia genetica rara causata da mutazioni del gene AIRE. Si manifesta generalmente con una triade clinica caratteristica (candidosi cronica, ipoparatiroidismo e insufficienza surrenalica), ma può colpire diversi organi e apparati, inclusi gli occhi (cheratocongiuntivite autoimmune), portando a gravi complicanze come la perdita della vista se non diagnosticata e trattata tempestivamente con terapie immunosoppressive e sostitutive mirate.

L’obiettivo è duplice: da un lato, sostenere economicamente il percorso medico e riabilitativo di Iris attraverso una raccolta fondi dedicata; dall’altro, fare rumore attorno a una malattia rara come l’Apeced, affinché la ricerca scientifica non si fermi e le istituzioni sanitarie garantiscano il massimo supporto assistenziale.

Per donare:
• GOFUNDME
• IBAN: IT02L0844579160000000973077 (Vitantonio Vacca – Causale: accendiamo la cura)

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