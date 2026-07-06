La petizione popolare per realizzare la rotatoria sulla SP9 di Via Fasano all’altezza del supermercato Conad-centro di raccolta comunale di Via Libero Grassi ha raccolto circa un migliaio di firme ed è imminente la visita del comitato locale di Cisternino presso la Provincia di Brindisi per sensibilizzare gli organi preposti al raggiungimento dell’obiettivo in termini di sicurezza stradale.

“Si tratta di un intervento di competenza dell’ente provinciale, più volte sollecitato negli anni e oggi non più rinviabile. La realizzazione della rotatoria rappresenta una priorità per garantire maggiore sicurezza stradale, ridurre il rischio di incidenti e migliorare la fluidità della circolazione in un punto particolarmente trafficato del nostro territorio. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. Per questo chiediamo alla Provincia di procedere quanto prima alla realizzazione dell’opera” dicono l’avvocato Vito Zizzi del PD Cisternino e l’assessore all’urbanistica Gino Convertini, tra i promotori diplomatici del comitato dalla prima ora che annunciano altre iniziative portatrici d’interesse durante gli eventi dell’estate cistranese.

Si è fatto sentire sull’argomento anche l’ex sindaco Luca Convertini, favorevole alla realizzazione della nuova rotatoria ma doveroso di precisazioni opportune e necessarie: “ Quella rotatoria poteva essere inserita nel piano di lottizzazione dell’intera zona e quindi realizzata nell’interesse del bene comune, senza gravare sulle casse pubbliche comunali o provinciali che siano – sottolinea Convertini – ed invece si è preferito un altro percorso: prima si realizzano gli interventi privati, poi si pensa alle opere che servono a tutti. il beneficio per pochi arriva subito, quello collettivo arriva dopo e lo pagano i cittadini.

Durante la mia amministrazione da sindaco fu realizzato il supermercato che non superando i 400 mq previsti, non faceva scattava l’obbligo della rotatoria. Quell’obbligo era stato già definito in questi termini e quindi non si potevano imporre condizioni diverse e modificare accordi già stabiliti. Tradotto vuol dire che il supermercato si fece entro i limiti consentiti e, proprio perché sotto soglia, non era possibile pretendere la realizzazione della rotatoria”. Per i cistranesi sono i primi segnali di campagna elettorale. Deciso nelle sue motivazioni anche l’attuale consigliere comunale Stefano Guarini, già assessore al bilancio durante l’amministrazione Convertini che ci tiene a puntualizzare alcune informazioni. “Quella della rotatoria è una volontà politica già più volte espressa e sostenuta da diversi anni tanto da portare anche in consiglio comunale e nelle commissioni competenti tale discussione – dice Guarini – quando personalmente avevo proposta la realizzazione c’era Baccaro come sindaco e si doveva ancora realizzare l’attuale centro commerciale. Infatti chiedevo di vincolare il rilascio della concessione con obbligo di realizzare la rotatoria ma non si riuscì a concretizzare.

Nelle casse comunali sono state accantonate somme da destinarsi a tale opera, rivenienti da concessioni di urbanizzazione concesse a terzi e destinate a tale intervento su consiglio del sottoscritto e condiviso immediatamente da tutti i componenti della commissione tecnica comunale.

E’ stato chiesto più volte alla provincia di cedere al comune la proprietà di quel tratto di strada affinché si potesse realizzare la rotatoria con attribuzione della spesa al Comune di Cisternino e mettere più in sicurezza la viabilità di quella zona”.

FRANCESCO ZIZZI