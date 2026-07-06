Tenute Lu Spada ospita in collaborazione con Taberna libraria uno degli appuntamenti più attesi della rassegna culturale “Libri in Vigna”: la presentazione del nuovo romanzo di Gianni Riotta, “Generose anime di eroi”.

Nella suggestiva cornice dei vigneti di Tenute Lu Spada, lungo il tratto terminale dell’Appia Antica recentemente riconosciuta Patrimonio UNESCO, la cultura incontra il vino e il territorio in una serata dedicata alla letteratura, all’attualità e al confronto delle idee.

A dialogare con l’autore saranno Pino Marchionna, sindaco di Brindisi e scrittore giallista, e Lucia Portolano, giornalista di la Repubblica, in una conversazione che attraverserà i temi centrali del romanzo: geopolitica, informazione, intelligence, nuove tecnologie, intelligenza artificiale e disinformazione nell’epoca contemporanea.

Gianni Riotta, autore del podcast Riottoso, dirige la Scuola di Giornalismo e il Data Lab della Luiss ed è visiting professor presso la Princeton University. Membro del Council on Foreign Relations, è stato per anni inviato negli Stati Uniti, in Medio Oriente, in Russia, in America Latina e in Europa, maturando un’esperienza internazionale che trova spazio e profondità anche nella sua produzione letteraria.

Con Generose anime di eroi, Riotta sceglie la forza narrativa dell’epica contemporanea per raccontare una storia avvincente e attualissima. Sullo sfondo di una minaccia globale che intreccia Russia, Stati Uniti, Vaticano e Ucraina, si muovono personaggi indimenticabili: poliziotti veterani delle guerre moderne, spie romantiche, hacker, leader politici e creatori di sistemi di intelligenza artificiale capaci di prevedere il futuro. Un thriller internazionale che affronta le grandi sfide del nostro tempo: la manipolazione dell’informazione, i conflitti globali, il potere delle tecnologie e la ricerca della verità.

L’evento rappresenta un’importante occasione per incontrare uno dei più autorevoli giornalisti e scrittori italiani e per riflettere insieme sul presente attraverso il linguaggio della narrativa.

La serata si inserisce nel programma di “Libri in Vigna”, la rassegna culturale promossa da Tenute Lu Spada, che intende valorizzare il dialogo tra cultura, territorio e tradizione vitivinicola, offrendo al pubblico occasioni di incontro con autori, giornalisti e protagonisti della vita culturale italiana.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. È preferita la prenotazione.

È possibile acquistare i vini biologici delle tenute Lu spada, tris e taglieri di salumi e formaggi locali.

Venerdì 10 luglio

Tenute Lu Spada – Brindisi

Inizio evento: ore 19.30

Una serata tra libri, idee e vini biologici, nel cuore della storia millenaria dell’Appia Antica.