Vivibilità, Degrado, Sicurezza, Decoro, Ambiente.

Sono queste le esigenze del quartiere Perrino, da troppo tempo abbandonato a se stesso. Un quartiere dimenticato dal Sindaco e dall’amministrazione di questo comune, sempre disponibili a dire, a promettere, piuttosto che a fare.

Le tante dimenticanze di questi ultimi anni sono visibili a tutti. E sufficiente che i nostri amministratori si facciano un giro nel quartiere per rendersene immediatamente conto.

Nella speranza che riescano ancora a rintracciarlo, che non abbiamo dimenticato dove di trova.

Gli abitanti del quartiere stanchi delle tante promesse che non hanno sortito alcun effetto.

Sono stanchi di aspettare che al quartiere venga dato quel decoro, quel livello di vivibilità, di tranquillità per essere definito tale ed ai cittadini che vi abitano, la dignità di sentirsi realmente cittadini di questa città.

Sono stanchi di sentirsi cittadini di una periferia dimenticata, cittadini di un quartiere di serie C.

E’ sufficiente farsi un giro per verificare le tante erbacce cresciute indisturbate in tante parti del quartiere, i tanti alberi non potati da tempo, i cui rami hanno invaso e reso impraticabili numerosi tratti di marciapiede. Le tante strade e marciapiedi sporchi, sconnessi che costituiscono un pericolo per i pedoni che si azzardano a percorrerli. Le aiuole non curate. I rifiuti abbandonati in strada e nei giardinetti, non raccolti da tempo. I contenitori carrellati di rifiuti sporchi, non lavati nei tempi previsti dal capitolato. Le panchine inutilizzabili, imbrattate dal guano dei colombi. La segnaletica stradale orizzontale sbiadita, poco visibile o addirittura completamente cancellata. Sono tutti elementi che concorrono a conferire alla scena urbana uno spettacolo di desolazione, di incuria e di abbandono.

Una amministrazione lontana da quell’impegno programmatico, pomposamente assunto in campagna elettorale dal sindaco e alla sua maggioranza che annunciavano, promettevano, il superamento della dicotomia centro- periferia, il riscatto del quartiere da considerare parte integrante della città, partecipe del progetto complessivo di recupero, di riqualificazione e di sviluppo, di cui si sono perse purtroppo le tracce.

Sono molti i cittadini che non comprendono più in cosa consista la funzione del Sindaco, degli assessori e della sua maggioranza, il motivo per cui devono continuare a pagare l’iperf nazionale, quella regionale e comunale, elevate sempre al massimo, la soffocante ta.ri. e ogni altra diavoleria inventata per soffocare le loro vite, senza alcun beneficio.

Ormai sono stanchi ed amareggiati delle tante promesse non mantenute, ma soprattutto sono stanchi di essere considerati cittadini di una periferia dimenticata.

Ma sono delusi da una amministrazione, che tante speranze aveva suscitato, che li avevano convinti e che avevano determinato l’esito della competizione elettorale .

Sono delusi di contare, per questa amministrazione, solo al momento del voto.

Vincenzo Albano