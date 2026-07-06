Il comparto aerospaziale si conferma uno dei motori trainanti dell’economia e dell’innovazione tecnologica della Puglia. Con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle concrete opportunità di occupazione offerte da questo mercato in forte crescita, il Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) ed Arpal Puglia – Centro per l’Impiego di Brindisi invitano a partecipare ad una mattinata interamente dedicata alle opportunità professionali nell’ambito delle iniziative di orientamento dell’ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio.

L’evento, completamente gratuito, si terrà martedì 14 luglio 2026, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la Sala Conferenze del Palazzo della Regione Puglia (Via Tor Pisana n. 114, Brindisi).

I destinatari dell’iniziativa

L’appuntamento è rivolto a un pubblico eterogeneo, con un focus particolare su:

● Studenti e diplomati che desiderano pianificare il proprio futuro in un settore d’avanguardia;

● Giovani in cerca di occupazione intenzionati a spendere le proprie competenze in un mercato meritocratico;

● Professionisti e cittadini interessati a conoscere le dinamiche di un comparto in costante evoluzione per dare una svolta alla propria carriera.

Il programma e le attività

La mattinata si svilupperà attraverso momenti di confronto diretto, testimonianze e attività pratiche volte a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro:

● Incontri con le imprese: i partecipanti potranno dialogare dal vivo con i professionisti e i rappresentanti delle principali imprese partner del settore;

● Testimonianze dei diplomati: ex allievi dell’ITS Academy racconteranno il proprio percorso d’inserimento e la transizione di successo dalla formazione al lavoro in azienda;

● Orientamento formativo: presentazione dell’offerta didattica e dei corsi specialistici progettati per rispondere ai reali fabbisogni delle imprese;

● Laboratorio pratico: una sessione interattiva a cura degli esperti del Centro per l’Impiego, incentrata sulle strategie per affrontare con successo un colloquio di selezione.

Modalità di partecipazione

Per ragioni logistiche e di capienza della sala, la partecipazione è gratuita previa registrazione obbligatoria online. I giornalisti, gli operatori del settore e i cittadini interessati possono riservare il proprio posto al seguente link:

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Riepilogo info utili:

● Cosa: Evento di orientamento e lavoro – ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio

● Quando: 14 luglio 2026, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

● Dove: Sala Conferenze del Palazzo della Regione Puglia, Via Tor Pisana n. 114, Brindisi