Terminata la fase di prelazione riservata agli abbonati, si comunica che le tessere sottoscritte sono 1529.

A partire dalle ore 16:45 di lunedì 6 luglio, sarà attiva la fase di vendita libera campagna abbonamenti ‘Shine toghether” stagione sportiva 2026/27.

PUNTI VENDITA

-New Basket Store di Corso Garibaldi, 29

-Punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale

-online sul sito www.newbasketbrindisi.vivaticket.it

MODALITÀ

La fase di vendita libera terminerà alle ore 20.15 di LUNEDÌ 31 agosto.

I posti non rinnovati dagli abbonati sono stati sbloccati e resi disponibili per i nuovi utenti. In questa fase tutti i posti saranno disponibili alla tariffa “Intero”.

Sono incluse tutte le 19 partite di regular season Serie A2, al via dal 27 settembre 2026 fino al 25 aprile 2027; i titolari di abbonamento avranno diritto di prelazione ad eventuali fasi di post season.

Ogni forma di abbonamento, sia intero che ridotto, garantirà sempre un risparmio rispetto all’acquisto delle singole partite durante l’arco della stagione, le quali saranno suddivise in diverse categorie di prezzo.

Si ricorda che l’abbonamento è intestato a persona fisica o azienda, ma cedibile a terzi e utilizzabile senza effettuare il cambio di nominativo durante tutto l’arco della stagione sportiva (ad esclusione del ridotto under 23).

NOVITÀ: CURVA SUD NON NUMERATO

All’interno del settore verde D superiore, a partire dalla fila numero 6 fino alla fila numero 10, i posti sono in vendita in modalità “non numerata”. In questo settore sono previste due tariffe: INTERO – UNDER 23.

La tariffa “Under 23″è riservata a chi non ha ancora compiuto 24 anni alla data dell’acquisto dell’abbonamento.

La sottoscrizione di un nuovo abbonamento Under 23 si potrà esercitare esclusivamente nel nuovo settore “Curva Sud” non numerato. Il ticket sarà nominativo e non cedibile, i possessori potranno accedere da un varco loro dedicato in prossimità del cancello n.5.

BPP: RATEIZZAZIONE IMPORTO

Anche per questa stagione sportiva, il tifoso biancoazzurro potrà avere la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento attraverso una comoda rateizzazione dell’importo grazie alla partnership con il nostro Sponsor e Official Bank ‘Banca Popolare Pugliese’.

Per l’attivazione della procedura, sarà necessario recarsi presso il New Basket Store, dove il personale addetto fornirà le informazioni e documentazioni necessarie ai fini della pratica, E finalizzare la pratica presso la filiale BPP di Brindisi nei giorni lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

ASSISTENZA E NEW BASKET STORE

Per ogni dubbio e necessità rivolgersi all’indirizzo mail: store@newbasketbrindisi.it o contattare il numero telefonico 0831/574010. NBB Store aperto dal lunedì pomeriggio al sabato dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 16:45 alle 20:15.

TABELLA PREZZI

La sottoscrizione di ogni abbonamento avrà un costo aggiuntivo fisso di prevendita pari a €3.50.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi