Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi è intervenuta nella notte in via Papini, a Brindisi, per l’incendio di un’autovettura.

I pompieri hanno provveduto a domare le fiamme, evitando che il rogo potesse estendersi, e successivamente hanno effettuato le operazioni di messa in sicurezza dell’intera area interessata dall’incendio.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le cause del rogo. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’origine dell’incendio.