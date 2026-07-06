Il Centro per l’Impiego di Brindisi (ARPAL Puglia) e Manpower organizzano una giornata di selezione per operatrici e operatori di produzione. Sede di lavoro a Cesano Maderno (MB).

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Favorire l’incontro tra le aziende e il territorio, offrendo concrete opportunità di inserimento professionale. Con questo obiettivo il Centro per l’Impiego di Brindisi di ARPAL Puglia, in collaborazione con Manpower, organizza una giornata di selezione interamente dedicata al settore industriale.

Il Recruiting Day è finalizzato alla selezione di operatrici e operatori di produzione per l’azienda Jindal Nylon Films. Per i candidati selezionati, la sede lavorativa sarà presso lo stabilimento di Cesano Maderno (MB).

Quando e dove si svolgerà l’evento

L’appuntamento con il futuro professionale è fissato per:

Data: Lunedì 13 luglio 2026

Orario: Dalle ore 9:00 alle ore 12:30

Sede: Brindisi, presso la Sala Convegni del Palazzo della Regione Puglia (Via Tor Pisana n.

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Come partecipare e prenotare il colloquio

I colloqui di selezione si svolgeranno esclusivamente in presenza e richiedono la prenotazione obbligatoria.

Tutti i candidati interessati a conoscere i dettagli dell’offerta e a riservare un colloquio possono procedere attraverso due modalità:

1. Tramite QR Code: Inquadrando il codice QR presente sulla locandina ufficiale dell’evento.

2. Online: Accedendo direttamente al portale o all’app Lavoro per Te Puglia tramite il seguente link diretto: Offerta di Lavoro – Jindal Nylon Films.

Nota per i candidati: Si consiglia vivamente di presentarsi all’incontro muniti di un curriculum vitae aggiornato.

Informazioni e supporto

Per ricevere assistenza nella procedura di prenotazione o per richiedere ulteriori chiarimenti, il Centro per l’Impiego di Brindisi è a completa disposizione dei cittadini attraverso i seguenti canali di contatto:

Telefono: 0831.1568068 (selezionare l’interno 2)

E-mail: ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha

come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.