I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Taranto hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.) nei confronti di un dirigente medico in servizio presso un Presidio Territoriale di Assistenza della provincia di Brindisi. L’attività rientra in una strategia nazionale disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute per verificare la corretta gestione delle liste d’attesa e la regolarità delle prestazioni sanitarie in regime di Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI).

Al professionista vengono contestati, a vario titolo, i reati di falso ideologico in atto pubblico, truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione della presenza in servizio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il medico avrebbe effettuato visite specialistiche a pagamento, con tariffe fino a 100 euro per prestazione, durante il proprio orario di servizio istituzionale. In un episodio avrebbe inoltre incassato direttamente il compenso in contanti, senza rilasciare ricevuta fiscale e senza versare all’Azienda sanitaria la quota di spettanza.

Gli investigatori contestano anche la redazione di referti medici con date fittizie, che sarebbero stati utilizzati per giustificare retroattivamente prestazioni private eseguite in giorni e orari non autorizzati.

Un ulteriore profilo riguarda l’utilizzo irregolare di personale pubblico. Per lo svolgimento dell’attività privata, infatti, il dirigente si sarebbe avvalso del supporto di infermieri e operatori socio-sanitari della struttura sanitaria senza la preventiva autorizzazione della Direzione generale.

L’indagine ha inoltre fatto emergere presunti episodi di assenteismo e false timbrature. Per attestare formalmente il rispetto dell’orario di lavoro di 38 ore settimanali, il medico avrebbe omesso sistematicamente la timbratura di uscita dalla sede di servizio, effettuandola diverse ore dopo presso un altro presidio ospedaliero nel quale non era autorizzato a prestare attività oppure presentando dichiarazioni sostitutive ritenute non veritiere.

Il danno patrimoniale complessivamente arrecato all’Azienda sanitaria locale è stato quantificato in circa 68 mila euro, con un rilevante debito orario maturato dal sanitario nei confronti dell’ente pubblico.

L’Asl, individuata quale parte offesa nel procedimento, ha già avviato i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti coinvolti.

L’operazione del NAS si inserisce nel più ampio piano di controlli a tutela del Servizio sanitario nazionale, con l’obiettivo di garantire la trasparenza delle prestazioni, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e di prevenire condotte che possano incidere negativamente sull’efficienza delle strutture sanitarie e contribuire all’allungamento delle liste d’attesa.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.