Il Sindaco e l’Assessore allo Sport, con senso di responsabilità e con una rinnovata speranza per il futuro sportivo della nostra Città, comunicano di aver ricevuto una formale proposta di acquisto del Fasano calcio da parte dei sigg. Andrea Godono e Tiziano Sibilio, rispettivamente nella qualità di futuro amministratore delegato e presidente della costituenda società AT FASO s.r.l.

Tale proposta, pervenuta in data odierna, prevede la disponibilità a rilevare il 100% delle quote della CITTÀ DI FASANO S.S.D. a r.l. a titolo gratuito, subordinata alla consegna delle stesse, da parte di tutti gli attuali soci, al Sindaco o all’Assessore allo Sport, entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione. In tal senso va precisato che i soci storici Antonio Carparelli, Vito Fasano e Donato Potenza hanno già formalizzato all’amministrazione nei giorni scorsi la volontà di cedere le loro rispettive quote, così come hanno fatto informalmente anche Ivan Ghilardi e Franco D’Amico.

«Accogliamo questa proposta con soddisfazione e con la consapevolezza che il tempo a disposizione sia ormai ridotto. – Dichiarano il Sindaco Francesco Zaccaria e l’Assessore allo Sport Giuseppe Galeota – Per tale ragione, già nelle prossime ore ci faremo promotori attivi dell’incontro tra i rappresentanti della cordata interessata e gli attuali proprietari delle quote. L’obiettivo è chiaro: favorire il dialogo, garantire trasparenza e costruire le condizioni affinché la Città di Fasano possa avere un domani solido e pluriennale.

Prendiamo atto, altresì, che i sigg. Godono e Sibilio sono ancora in attesa di ricevere la documentazione amministrativa, contabile e fiscale della società per consentire alla costituenda società di perfezionare, programmare e ristrutturare eticamente il debito.

In questa fase delicata, rivolgiamo un appello alla Città e a tutta la tifoseria: è il momento della coesione. Solo con unità d’intenti potremo raggiungere l’obiettivo primario che ci accomuna: il salvataggio del titolo sportivo e la conseguente iscrizione al campionato di Serie D, evitando il rischio del fallimento. La storia calcistica di Fasano merita continuità, progettualità e rispetto. Insieme, possiamo scrivere un nuovo capitolo.»

Ufficio Stampa

Città di Fasano