Il Maggiore Domenico Barletta, dopo 41 anni trascorsi nell’Arma dei Carabinieri, lascia il servizio attivo. L’Ufficiale, di origini cegliesi, che ha intrapreso la carriera nell’Arma dei Carabinieri nel 1985 quale vincitore del concorso Allievi Sottufficiali, ha frequentato il biennio di studi nelle Scuole dell’Arma di Velletri e Firenze, al termine del quale è stato assegnato con il grado di vice brigadiere, dapprima alla Stazione Carabinieri di Pedaso (AP), dal 1987 al 1989, e successivamente a quella di Fermo (AP), dal 1989 al 1990. Dal 1990 al 1999, ha svolto servizio presso l’Aliquota Operativa della Compagnia di Fermo e dal 1999 al 2005 presso il paritetico reparto della Compagnia di Montesilvano (PE). Nel giugno del 2005 è stato trasferito all’Aliquota Operativa della Compagnia di Bari Centro fino al mese di settembre del 2006, per essere successivamente trasferito all’Aliquota Operativa della Compagnia di Monopoli ove ha svolto servizio fino all’aprile del 2009. Dal mese di maggio 2009, ha assunto il Comando della Stazione Carabinieri di Ostuni (BR) fino al mese di novembre 2018 e successivamente, vincitore del concorso per Ufficiali, è stato assegnato al Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi in qualità di Comandante della 1^ Sezione del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, prestigioso incarico che ha ricoperto fino al congedo. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze dell’Amministrazione, nei periodi trascorsi ai reparti territoriali, alle Aliquote Operative delle Compagnie, alle Stazioni e al Nucleo Investigativo, il Maggiore Barletta ha partecipato attivamente a numerose attività di indagine, evidenziando spiccato intuito investigativo, contribuendo ad assicurare alla giustizia numerosi componenti di organizzazioni criminali, anche di tipo mafioso, dedite al traffico di stupefacenti, alle estorsioni ai danni di commercianti e alla detenzione illegale di armi ed esplosivi. Per le attività svolte, al Maggiore Domenico Barletta sono state attribuite numerose ricompense e, al riguardo, gli sono state conferite le onorificenze della croce d’argento e della croce d’oro per anzianità di servizio rilasciate dal Ministero della Difesa, quella di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferita dal Presidente della Repubblica e del merito del lungo Comando dell’Esercito conferita dal Ministro della Difesa. Il Maggiore Domenico Barletta ha partecipato, tra il 2004 e il 2005, alla missione di pace all’estero, in particolare in Etiopia ed Eritrea, al termine della quale è stato insignito di due onorificenze rilasciate rispettivamente dal Ministero della Difesa e dal Segretario Generale dell’O.N.U..

Il Maggiore Barletta, in congedo dal 9 luglio, rappresenta l’esempio di una vita spesa per la legalità, caratterizzata non solo da un’ineccepibile competenza tecnica, ma anche da un profondo sentimento di vicinanza verso la cittadinanza. L’Arma dei Carabinieri esprime la propria gratitudine a un fedele servitore dello Stato che, con costante spirito di sacrificio, ha dato straordinario lustro all’Istituzione.