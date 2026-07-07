Sabato 11 luglio, alle ore 17:30, la città di Ceglie Messapica ospiterà nell’ambito della rassegna letteraria “Per gusto e per diletto” Roberto Speranza, autore del libro “Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute” edito da Solferino, intervistato da Giuseppe Palazzo.

Un libro che arriva dal cuore della tempesta, scritto dal protagonista della lotta alla pandemia: la storia del Covid e di come è stato affrontato, in presa diretta dalle stanze del ministero della Salute. In queste pagine ripercorriamo mesi che hanno segnato tutti noi, dall’esplosione dei contagi al primo traumatico lockdown, e poi la paura, il coprifuoco, le misure di sicurezza, fino alla campagna vaccinale che ci ha portati finalmente fuori dall’incubo. Entriamo dietro le quinte per capire cosa è accaduto davvero: la corsa per mettere a punto i progetti previsti dal PNRR, il cambio di governo nel pieno della seconda ondata, la sfida di ridisegnare la sanità italiana per portarla più vicino alle persone, sul territorio. Una storia che è stata raccontata in tanti modi ma mai dall’interno, dal punto di vista di chi ha dovuto prendere decisioni da cui dipendevano migliaia di vite umane e ha lavorato per tentare di evitare che giorni così duri possano tornare.

Il racconto in prima persona degli anni da ministro firmato da Roberto Speranza è ben più di un saggio. È una testimonianza accorata, è una narrazione serrata, è una memoria preziosa. Ancora di più oggi, quando si avvertono i segnali preoccupanti di un’inversione di tendenza, di una contrazione degli investimenti nella sanità. Perché, scrive l’autore, un Paese che non valorizza il suo personale sanitario, che non lo mette nelle giuste condizioni per lavorare al meglio, che non difende e non rafforza la sua sanità pubblica è un Paese che domani si troverà disarmato. E questo l’Italia non può permetterselo.

Roberto Speranza è stato Ministro della Salute dal 2019 al 2022, prima nel governo giallorosso guidato da Giuseppe Conte e poi nel governo presieduto da Mario Draghi.

È iscritto al Partito Democratico, in cui è stato segretario regionale nella Basilicata, oltre che capogruppo alla Camera dei deputati nella XVII legislatura (2013-2015). È stato inoltre segretario di Articolo Uno (2019-2023), partito di cui è stato prima coordinatore nazionale (dal 2017 al 2019) e ancor prima fondatore.

Rieletto nel 2022 nella XIX legislatura, è oggi componente della 7ª Commissione Cultura, scienza e istruzione.

L’evento si terrà sabato 11 luglio, alle ore 17:30 presso il Museo MAAC – Giardino della Poesia “Rita Santoro Mastantuono” – Via Enrico de Nicola, n. 1, Ceglie Messapica.