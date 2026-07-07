

Dal 12 al 18 luglio 2026 torna a San Vito dei Normanni (BR) Coreutica, la residenza sulle musiche e le danze del Mediterraneo organizzata dalla World Music Academy. Nata nel 2015, la residenza giunge quest’anno alla sua dodicesima edizione, confermandosi come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla trasmissione, alla ricerca e alla produzione artistica intorno alle culture coreutiche del Mediterraneo. La direzione artistica dell’edizione 2026 è affidata ad Andrea De Siena, con un team direttivo composto da Fabrizio Nigro, Vincenzo Gagliani e Franco Gagliani.

Coreutica è parte del programma Nuova Generazione Trad, sostenuto dal Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura. Dalla residenza è nata, negli anni, la Scuola di Pizzica di San Vito, fondata da Vincenzo Gagliani, Franco Gagliani, Fabrizio Nigro e Andrea De Siena, oggi punto di riferimento per una vasta comunità di danzatori e danzatrici a livello nazionale.

Una settimana di formazione

Il programma diurno propone laboratori e seminari dedicati alla pizzica pizzica con la Scuola di Pizzica di San Vito, un modulo di tamburello tradizionale, incontri di ricerca su riti e tradizioni del Mediterraneo con Massimiliano Morabito, un seminario di danze iberiche con Belen Rivera e una giornata dedicata ai suoni e alle danze dei Monti Lattari (Campania). Tra le novità dell’edizione 2026, alcune lezioni si ripeteranno più volte nel corso della settimana per garantire classi più piccole e una didattica più diretta, e debutta un laboratorio stabile di danza contemporanea condotto da Nico Monaco, danzatore pugliese di spessore internazionale, riservato a professioniste e professionisti selezionati tramite call.

Quattro serate aperte alla comunità

Accanto al programma formativo, Coreutica si conferma anche quest’anno un’occasione di incontro aperta all’intera comunità, con quattro appuntamenti serali che attraversano il territorio. Si comincia il 14 luglio a Torre Guaceto, presso Vigna Sorsi e Tramonti, tra musiche tradizionali dal vivo, il live set di Trevize e i vinili di Enico & Frankie C. Il 15 luglio il borgo di Serranova, a Carovigno, ospita un concerto a ballo con il gruppo Primitivo Trad, le artiste e gli artisti della residenza e i suonatori dei Monti Lattari. Il 17 luglio, in Piazza Leonardo Leo a San Vito dei Normanni, è la volta di Folktronica, il progetto che unisce tradizione popolare e musica elettronica in composizioni originali, con un ampio ensemble di artisti coinvolti nella residenza. La settimana si chiude il 18 luglio con una passeggiata itinerante per il centro storico e con La Ronda finale, il tradizionale cerchio di pizzica pizzica in forma acustica che vede protagonisti tutte le artiste e tutti gli artisti della residenza insieme al pubblico.

Il programma completo delle attività formative, i costi e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito della World Music Academy.

La World Music Academy

La World Music Academy di San Vito dei Normanni (BR) è un’organizzazione di formazione e produzione musicale, con un focus su musiche e danze popolari e di tradizione orale. Offre corsi annuali e stabili di strumento, voce e canto di vari generi attraverso la Scuola di Musica, e sulla parte tradizionale laboratori di pizzica, danza, tamburello, voce. Ogni anno organizza tre residenze artistiche – Coreutica, dedicata alle danze popolari del Mediterraneo, Voci in Ascolto, dedicata al canto di tradizione orale, e InOrbita, dedicata al tamburello – oltre a incontri, focus group, assemblee, concerti e feste tradizionali. Molte delle attività della WMA sono finanziate da misure pubbliche regionali e nazionali: il progetto Nuova Generazione Trad è sostenuto dal Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura.

Informazioni

APS World Music Academy

Laboratorio Urbano ExFadda, San Vito dei Normanni (BR)

info@worldmusicacademy.it

+39 320 803 8588

www.worldmusicacademy.it