C’è un valore che va oltre il risultato sportivo ed è quello di prendersi cura della propria comunità. È con questo spirito che S.ECO.M., azienda brindisina da oltre vent’anni punto di riferimento nel settore delle pulizie industriali, delle bonifiche ambientali e della gestione dei rifiuti, ha scelto di sostenere il Torneo dei Rioni 2026, contribuendo a un’iniziativa destinata a lasciare un segno concreto sul territorio.

In occasione della seconda edizione della manifestazione, infatti, S.ECO.M. donerà alla città un defibrillatore, aderendo al progetto “Verso una città cardioprotetta”, promosso dall’associazione Batti un Colpo, partner sociale del Torneo dei Rioni.

Un gesto che trasforma una manifestazione sportiva in un’occasione di prevenzione, sicurezza e tutela della vita e che contribuisce ad aumentare la presenza di dispositivi salvavita sul territorio, diffondendo la cultura dell’intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco.

«Da sempre la nostra azienda considera la sicurezza un valore fondamentale, sia all’interno dei luoghi di lavoro sia nella vita della comunità – dichiara Rosario Mazzarella, Amministratore unico della S.ECO.M. –. Per questo abbiamo scelto di sostenere il Torneo dei Rioni e di contribuire al progetto. Crediamo che le imprese debbano restituire valore al territorio in cui operano, sostenendo iniziative capaci di migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini».

La donazione del defibrillatore rappresenta uno dei momenti più significativi dell’edizione 2026 del Torneo dei Rioni e conferma la volontà degli organizzatori di affiancare allo spettacolo sportivo un forte messaggio di responsabilità sociale.

«Siamo profondamente grati a S.ECO.M. per aver sposato con entusiasmo il progetto – dichiarano gli organizzatori del Torneo dei Rioni –. La scelta di donare un defibrillatore dimostra come un’impresa possa contribuire in maniera concreta al benessere della comunità. Grazie alla collaborazione con l’associazione Batti un Colpo continuiamo a costruire una città sempre più cardioprotetta, trasformando lo sport in uno strumento di solidarietà, prevenzione e cittadinanza attiva».

Attraverso il sostegno al Torneo dei Rioni, S.ECO.M. conferma la propria attenzione verso il territorio e verso iniziative che uniscono sport, partecipazione e sicurezza. Un impegno che riflette i valori che da sempre caratterizzano l’azienda: responsabilità, professionalità, tutela delle persone e attenzione al bene comune.