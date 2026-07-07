Nuova linfa e centimetri importanti per l’attacco della Olio Pantaleo Fasano. La società pugliese ha ufficializzato l’ingaggio della giovanissima Federica Favaretto, che vestirà la casacca gialloblù nel ruolo di opposto per la prossima stagione agonistica. Una scelta di cuore e di ambizione per l’atleta milanese, pronta a misurarsi per la prima volta con una realtà sportiva lontana da casa.

Classe 2002, 185 centimetri di altezza, Favaretto è originaria di Binasco (MI). Cresciuta a pane e pallavolo seguendo le impronte della sorella Martina, ha compiuto la prima vera svolta della sua carriera nella stagione 2020/21 a Garlasco, conquistando la promozione in Serie B2. Dopo un triennio in terra pavese, il talento dell’opposto lombardo ha attirato le attenzioni della Serie A2: prima l’esordio con la maglia dell’Offanengo e, nella passata stagione, la definitiva consacrazione con il Costa Volpino, culminata con la storica conquista della Coppa Italia di Serie A2.

A Fasano, l’atleta milanese ritroverà un ambiente parzialmente familiare grazie alla presenza di due sue ex compagne di squadra, Anna Caneva e Chiara Salvatori, elementi che agevoleranno sicuramente il suo inserimento nel roster.

L’entusiasmo della nuova giocatrice traspare chiaramente dalle sue prime dichiarazioni ufficiali: “La chiamata della Olio Pantaleo è arrivata inaspettata. Per me, che sono sempre rimasta abbastanza vicino a casa, è stato un grande passo scegliere di allontanarmi notevolmente dalla mia terra. Nonostante ciò, non ho voluto dire di no di fronte alla presenza e alla professionalità di una società che mi ha dimostrato da subito di avere le idee chiare e di permettere alle sue ragazze di giocare in un ambiente familiare e sereno”.

Favaretto arriva in Puglia reduce da un’annata da incorniciare: “Arrivo da una stagione ricca di esperienze meravigliose con Costa Volpino, società che mi ha permesso di crescere molto. Per questo ho tanta voglia di mettere in pratica le cose che ho imparato e sono pronta ad impararne di nuove. Sono un tipo di giocatore che ama lavorare e mettersi a disposizione di tutti e spero che questo possa essere un buon contributo per la mia squadra e le mie compagne. Non resta che aspettare agosto per iniziare con entusiasmo il viaggio di questa nuova stagione, con l’augurio che ci regali tantissime soddisfazioni”.

Il conto alla rovescia è già iniziato: la nuova avventura della Olio Pantaleo Fasano e di Federica Favaretto prenderà ufficialmente il via nel mese di agosto con il raduno precampionato.

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