Valtur Brindisi annuncia con soddisfazione di aver acquisito le prestazioni di Riccardo Bolpin, guardia/ala italiana reduce dalla vittoria dei playoff di Serie A2 e promozione in Serie A con la Tezenis Verona.

Il giocatore si lega alla società biancoazzurra con un accordo biennale valido fino al 2028.

Bolpin, classe 1997, è uno dei giocatori italiani con più esperienza nel campionato di Serie A2, prossimo ad affrontare la sua decima stagione nella seconda lega italiana in virtù delle 341 partite disputate tra regular season, partecipazioni ad edizioni di Coppa Italia e Supercoppa LNP.

Dopo un biennio alla Fortitudo Bologna da giocatore con il maggior minutaggio registrato (32′ di media in 86 presenze totali), dove nel 2023/24 raggiunge la finale di Coppa Italia e serie finale playoff contro Trapani e nel 2024/25 incide con 8.7 punti, 3.3 rimbalzi e 4 assist a partita, approda la scorsa estate a Verona. Costante il suo rendimento stagionale sui due lati del campo sotto la guida di coach Cavina prima e coach Ramagli in seguito, confermandosi specialista difensivo e preziosa arma offensiva. Nella decisiva gara quattro di finale playoff in trasferta a Rimini, va in doppia cifra a referto con 10 punti, 4 rimbalzi e 2 assist e contribuisce alla promozione degli scaligeri.

La sua carriera cestistica parte dalle giovanili della Reyer Venezia fino ad indossare la canotta della prima squadra orogranata e conquistare un trofeo europeo nel 2017, la FIBA Europe Cup. Si mette in mostra ad Agropoli e Recanati nelle prime esperienze in Serie A2 prima di tornare nella massima serie a Pistoia nel 2018/19. Latina, Forlì (9.2 punti, 2.8 rimbalzi e 1.9 assist) e Chiusi (11.4 punti, 3 rimbalzi e 2.6 assist di media a partita nel 2022/23) lo consacrano a giocatore di caratura e livello. Le recenti esperienze in due piazze storiche e blasonate come Bologna e Verona rappresentano un ulteriore step nella propria carriera.

Fin dall’età di 15 anni, Bolpin viene regolarmente selezionato nelle nazionali giovanili e partecipa all’Europeo Under 16 a Kiev nel 2013, Mondiale Under 17 a Dubai nel 2014, Europeo Under 18 a Volos nel 2015, Europeo Under 20 a Helsinki nel 2016. Nel suo curriculum con la maglia azzurra, spicca la medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo del 2018 nella Nazionale Italiana 3×3.

Riccardo è un nuovo atleta della Valtur Brindisi: benvenuto!

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

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