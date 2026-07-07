Venerdì 10 luglio, dalle 8.30 alle 13, l’ospedale Perrino di Brindisi ospiterà “Campagna Amica per la Salute”, un’iniziativa che porta i prodotti agricoli freschi e genuini della nostra terra direttamente negli spazi ospedalieri. Un’occasione speciale per pazienti, familiari e operatori sanitari per scoprire e acquistare prodotti locali a km zero, valorizzando il legame tra alimentazione sana e benessere.

“Il benessere, infatti – ha sottolineato il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio -, passa anche da ciò che portiamo ogni giorno sulle nostre tavole. Per questo la Asl Brindisi apre le porte al primo mercato degli agricoltori e del cibo locale in ospedale, un’iniziativa che unisce salute, prevenzione, alimentazione sana e valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio. Un ringraziamento a Coldiretti Brindisi, Fondazione Campagna Amica e Aletheia per questa preziosa collaborazione che promuove stili di vita sani e una cultura della prevenzione sempre più vicina ai cittadini. Mangiare bene significa prendersi cura della propria salute. Vi aspettiamo”.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con Coldiretti Brindisi, Fondazione Campagna Amica e Aletheia – Il segreto del buon vivere. L’evento si svolgerà in contemporanea in 70 ospedali in tutta Italia, tra cui appunto l’ospedale Perrino di Brindisi.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI