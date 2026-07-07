Manca poco all’evento dell’estate a Mesagne: ad attendere il pubblico ci sarà la musica di Ciccio Riccio e lo show “Bar Italia”, la comicità di Mandrake e le promozioni esclusive nei negozi eccezionalmente aperti fino alle 23:00. L’ingresso è gratuito.

Tutto pronto per il ritorno dell’evento estivo più atteso del territorio. Domenica 12 luglio, il centro commerciale AppiAnticA di Mesagne ospiterà la seconda edizione dell’AppiA Summer Fest 2026, una lunga notte pensata per fondere il grande intrattenimento dal vivo con il piacere dello shopping sotto le stelle.

Per l’occasione, verrà prolungato l’orario di apertura fino alle ore 23:00, permettendo ai visitatori di approfittare di una notte di shopping ricca di promozioni esclusive e iniziative speciali all’interno dei punti vendita. Il programma della serata si preannuncia dinamico e adatto a un pubblico di tutte le età: il ritmo sarà scandito dal DJ set di Ciccio Riccio, radio ufficiale e media partner dell’iniziativa. Il divertimento continuerà con lo show “Bar Italia”, una imperdibile carrellata sonora dedicata ai più grandi successi della musica italiana da discoteca. Risate assicurate con Giuseppe Ninno in arte Mandrake, idolo dei social che porterà sul palco i più irresistibili sketch della famiglia Imbarazzi.

Il simbolo della seconda edizione sarà un esclusivo braccialetto luminoso. Il gadget verrà distribuito gratuitamente la sera dell’evento. Per ottenerlo basterà prenotarlo nei giorni precedenti tramite l’app ufficiale del centro commerciale “AppiAnticA”, fino a esaurimento scorte. L’ingresso per assistere agli spettacoli serali, in programma a partire dalle ore 21:00, è gratuito.