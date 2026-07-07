Prosegue il percorso di costruzione del nuovo Brindisi FC in vista della stagione 2026-2027. Nelle ultime ore il club biancazzurro ha ufficializzato una serie di importanti novità che riguardano sia la prima squadra sia l’organizzazione societaria, confermando la volontà di investire sulla crescita tecnica e sulla valorizzazione dei giovani.

Sul fronte della prima squadra, il Brindisi ha annunciato il tesseramento dell’attaccante Ewan Urain, che vestirà la maglia biancazzurra nella stagione 2026-2027. L’accordo prevede anche un’opzione per la stagione successiva, a conferma della volontà del club di programmare il futuro.

Contestualmente sono arrivate due riconferme. Il centrocampista Samuele Gori, classe 2007, continuerà il suo percorso di crescita in biancazzurro anche nella prossima stagione, così come il difensore Cristiano Carpineti, classe 2006, che vestirà ancora la maglia del Brindisi nel campionato 2026-2027. Due conferme che testimoniano la volontà della società di puntare sulla crescita dei giovani più promettenti già presenti in organico.

Importanti novità anche nell’organigramma tecnico. Il Brindisi FC ha infatti affidato a Marco Guida l’incarico di responsabile tecnico del settore giovanile. Tecnico brindisino in possesso della qualifica UEFA B, Guida vanta un’importante esperienza maturata nei settori giovanili sia dilettantistici sia professionistici. È inoltre tra i pochi tecnici pugliesi in possesso della qualifica federale di Responsabile di Settore Giovanile, una specializzazione fortemente voluta dalla società per dare qualità, metodo e organizzazione al proprio vivaio. La sua nomina rappresenta un passaggio significativo nella costruzione di un settore giovanile strutturato e orientato alla crescita dei talenti del territorio.

Il club ha inoltre ufficializzato la nomina di Piersilvio Dragone come nuovo responsabile scouting. Pur essendo giovane, Dragone ha già maturato esperienze nel calcio professionistico e dilettantistico, distinguendosi per competenza, capacità di osservazione e attitudine all’individuazione e alla valutazione dei talenti. Il suo ingresso rafforza ulteriormente la struttura tecnica del Brindisi FC, chiamata a sostenere il progetto di crescita della società.

Le cinque operazioni testimoniano la volontà del Brindisi FC di consolidare la propria organizzazione dentro e fuori dal campo, investendo contemporaneamente sul rafforzamento della rosa e sulla costruzione di una struttura tecnica capace di garantire continuità e sviluppo nel medio periodo.