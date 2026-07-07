È stata inaugurata in Piazza Commestibili ARKEO Antiquariato e Restauro, la nuova attività imprenditoriale di Gabriele Colucci Carluccio, giovane ebanista che ha trasformato la propria passione per il restauro del legno in un progetto d’impresa.

L’iniziativa è nata a seguito del percorso di accompagnamento del Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni e al sostegno del Microcredito Diocesano, realizzato in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni.

Fin da giovanissimo, Gabriele ha coltivato la passione per l’ebanisteria e per il restauro conservativo dei mobili antichi, scegliendo di valorizzare le tecniche tradizionali di lavorazione del legno. Da questa vocazione nasce ARKEO, uno spazio dedicato al recupero e alla valorizzazione di manufatti antichi, che coniuga artigianato, cultura e formazione.

L’attività non si limita al restauro conservativo, ma intende diventare un luogo di promozione della cultura dell’antiquariato e della memoria storica, contribuendo alla valorizzazione del centro storico di Mesagne e delle competenze artigianali del territorio.

Determinante è stato il percorso di accompagnamento del Progetto Policoro, che ha affiancato il giovane imprenditore nelle diverse fasi di sviluppo dell’idea, dalla progettazione fino all’avvio dell’impresa, grazie anche al sostegno del Microcredito Diocesano.

All’inaugurazione hanno preso parte numerosi cittadini, rappresentanti delle Istituzioni civili e religiose, amici e sostenitori del progetto. Tra i presenti il Sindaco di Mesagne Francesco Michele Rogoli, il Consigliere Regionale Antonio Matarrelli, l’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, Mons. Giovanni Intini, e l’Équipe del Progetto Policoro, che ha condiviso questo importante traguardo insieme al giovane imprenditore