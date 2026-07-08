La Polisportiva Bozzano Brindisi si fa… in tre! La società brindisina, in vista dell’imminente stagione agonistica e dopo i successi a livello giovanile, ha scelto di riappropriarsi della propria e fulgida storia, e proverà a scrivere altre pagine indelebili di basket femminile. Da settembre, infatti, dopo anni di vuoto, sarà allestita una squadra che parteciperà al campionato regionale di Serie C, categoria che per decenni a cavallo degli anni ‘80 e fino a quindici anni fa, ha messo in vetrina i migliori talenti della zona. Il sodalizio presieduto da Antonio Manfreda e dalla vicepresidente Cristina Carone, si riorganizza e traccia nuovi ambiziosi percorsi che consentiranno di non disperdere quel patrimonio di atlete e di credibilità conquistato negli anni. Spazio quindi a tre formazioni agguerrite che parteciperanno, oltre alla Serie C, anche al torneo Under17 e Under15, sulla scia del progetto di crescita di un vivaio che negli ultimi tre anni ha conquistato titoli e applausi in ogni angolo della Penisola. Un progetto, quello delle tre squadre, che si incastra nel progetto di graduale inserimento in prima squadra delle ragazze che pochi mesi fa hanno sfiorato l’accesso alle finali scudetto Under15 attraverso l’Interzona, e della leva più piccola che si è ben comportata nel girone regionale. Il fulcro di tutto questo lavoro è come sempre coach Rosaria Balsamo, esperta affinatrice di talenti, abile a lavorare nelle mani e nelle teste delle sue ragazze, portando la Polisportiva Bozzano a diventare il punto di riferimento del basket femminile sul territorio, come dimostra la presenza di molte atlete provenienti da province limitrofe. Balsamo guiderà tre compagini che di fatto, secondo, la politica societaria avviata negli anni passati, in realtà rappresentano un blocco unico, all’interno del quale sarà naturale valorizzare e lanciare talenti. Sicuramente, la Serie C costituirà uno stimolo per chi vorrà avvicinarsi al pianeta biancazzurro, e già in questi giorni sono in corso per portare alla corte di coach Balsamo anche alcune atlete di esperienza che possano fare da chioccia alle più giovani che verranno inserite in pianta stabile in prima squadra: “C’è stata una forte richiesta di creare una squadra senior – ammette la vicepresidente Cristina Carone -, sarà un’esperienza trainante per le ragazze che quest’anno parteciperanno al campionato Under17, che già di per sé si confronteranno con atlete più strutturate ed esperte. Siamo orgogliosi di questo gruppo e di tutto lo staff tecnico”. Curiosità: l’ultima squadra cittadina a militare in Serie C femminile è stata, negli anni passati, il Galaxy Basket Brindisi di Antonio Manfreda, società confluita poi nella Polisportiva Bozzano, della quale è da due anni presidente.