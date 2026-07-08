Appia Wine Road presenta Sulla Via del Brindisi, il calendario collettivo di eventi 2026: un percorso diffuso tra cantine, paesaggio rurale, degustazioni, musica e narrazioni, pensato per valorizzare il legame tra il vino e il tratto terminale della Via Appia, riconosciuta Patrimonio Mondiale Unesco.

Tra luglio e settembre, le aziende aderenti all’associazione apriranno le proprie tenute al pubblico con appuntamenti differenti per stile e contenuto, ma uniti da una visione comune: raccontare il territorio brindisino attraverso il vino, la storia dei luoghi, il paesaggio e l’accoglienza.

Sulla Via del Brindisi nasce con l’obiettivo di mettere in relazione la cultura vitivinicola contemporanea con la storia antica della Regina Viarum. Nasce così una proposta condivisa che intende dare forma a una narrazione collettiva del territorio, in cui ogni cantina contribuisce con la propria identità a costruire un racconto più ampio.

«Con il progetto Sulla Via del Brindisi – dichiarano le aziende socie – l’associazione compie un passo concreto nella direzione per cui è nata: mettere in rete le aziende, valorizzare il patrimonio vitivinicolo locale e proporre un’idea di enoturismo capace di intrecciare vino, paesaggio, cultura e storia. Ogni appuntamento conserva il carattere della singola cantina, ma si inserisce all’interno di un progetto condiviso che riconosce nella Via Appia un grande asse identitario e narrativo».

Ad aprire il calendario sarà, venerdì 24 luglio, Radici di pietre, sorsi di storia presso Tenute Bellamarina, un appuntamento dedicato al rapporto tra paesaggio storico, cultura del vino e memoria della Via Appia nel Salento, con narrazioni, musica e degustazione finale.

Seguirà, sabato 25 luglio, Cena sulla Via dei Sapori dell’Appia Antica da Tenute Lu Spada, un’esperienza enogastronomica immersiva ispirata ai banchetti dell’antica Roma, reinterpretati in chiave contemporanea tra storia, gusto e musica d’arpa dal vivo.

Il 30 agosto sarà la volta di Il Negroamaro tra tradizione e innovazione, proposto da Cantina Botrugno, un percorso dedicato a uno dei vitigni simbolo della viticoltura brindisina, tra vigneti storici, visita in cantina e degustazione guidata.

Il 6 settembre, Tenute Rubino ospiterà Crossing Giancola, un’esperienza all’aria aperta tra vigneti, natura e benessere, pensata come attraversamento fisico e simbolico del Canale di Giancola, lungo l’Appia Traiana, nel tempo intenso della vendemmia.

Chiuderà il calendario, venerdì 25 settembre, Regina Viarum – Vino, Storia e Musica presso Cantine Risveglio, una cena narrata e immersiva lungo il filo della Via Appia Antica, tra piatti ispirati ai territori attraversati dalla strada romana, vini selezionati e musica dal vivo.

Sulla Via del Brindisi rappresenta una prima, concreta espressione del lavoro dell’associazione: un progetto che intende rafforzare il posizionamento del territorio attraverso esperienze diffuse, riconoscibili e coerenti, capaci di restituire al pubblico la ricchezza del legame tra vino, paesaggio e storia.

Gli eventi sono organizzati dalle singole aziende aderenti e inseriti nel calendario condiviso Sulla Via del Brindisi, promosso da Appia Wine Road. Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente presso ciascuna cantina.

CALENDARIO EVENTI

24 luglio 2026 – ore 19.30

Radici di pietre, sorsi di storia

Tenute Bellamarina – C.da Bellamarina snc, Torre Santa Susanna

Info e prenotazioni: 329 5549731 – info@tenutebellamarina.com

25 luglio 2026 – ore 20.30

Cena sulla Via dei Sapori dell’Appia Antica

Tenute Lu Spada – Strada Comunale 14 per lo Spada, Brindisi

Info e prenotazioni: 393 826 3651 – tenuteluspada.it

30 agosto 2026 – ore 17.30

Il Negroamaro tra tradizione e innovazione

Cantina Botrugno – Via Arcione 1/7, Brindisi

Info e prenotazioni: 320 7977738 – sergiobotrugno@virgilio.it

6 settembre 2026 – ore 17.00

Crossing Giancola

Tenute Rubino – Tenuta di Jaddico, Brindisi

Info e prenotazioni: 377 3713039 – tenuterubino.it

25 settembre 2026 – ore 19.30

Regina Viarum – Vino, Storia e Musica

Cantine Risveglio – Contrada Torre Mozza S.S.7 km 5+700, Brindisi

Info e prenotazioni: 328 3525025 – info@cantinerisveglio.it

Con il patrocinio della Città di Brindisi.