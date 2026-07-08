Prosegue la rassegna culturale “Chiostro d’Estate” con un nuovo appuntamento dedicato all’attualità economica e industriale. Venerdì 10 luglio, alle ore 18.30, la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, in via Giovanni Tarantini 35 (primo piano dell’ex Convento delle Scuole Pie), ospiterà la presentazione del libro “Stellantis Cadente” del giornalista Andrea Tundo, pubblicato da Paper FIRST.

L’iniziativa è promossa dall’Aps Brindisi e le Antiche Strade, soggetto gestore della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, nell’ambito del progetto Brindisi Città che Legge – Case di Quartiere.

A dialogare con l’autore sarà Francesco G. Gioffredi, caporedattore del Nuovo Quotidiano di Puglia, in un confronto che offrirà al pubblico l’occasione di approfondire una delle più importanti trasformazioni industriali degli ultimi decenni.

Attraverso lo smartbook “Stellantis Cadente”, Andrea Tundo ripercorre le tappe della crisi dell’industria automobilistica italiana, analizzando il progressivo ridimensionamento del ruolo del nostro Paese all’interno del gruppo nato dalla trasformazione della Fiat in FCA e, successivamente, in Stellantis.

Il volume racconta come il declino della produzione nazionale si intrecci con il progressivo disimpegno della famiglia Agnelli, evidenziando lo spostamento del baricentro produttivo verso l’Est Europa, il Nord Africa e, sempre più, gli Stati Uniti. Un processo che ha lasciato gli stabilimenti italiani alle prese con produzioni ridotte, investimenti rinviati e progetti mai decollati, come quello della gigafactory di Termoli.

L’autore ricostruisce, dati alla mano, una crisi che affonda le radici ben prima della transizione verso l’auto elettrica e dell’ingresso dei costruttori cinesi sul mercato europeo. Se alla fine degli anni Novanta in Italia venivano prodotti circa 1,4 milioni di autoveicoli, oggi la produzione ha raggiunto i livelli più bassi dal 1954, mentre l’obiettivo di tornare a un milione di vetture entro il 2030 appare sempre più difficile da raggiungere.

Ne emerge un’analisi documentata e di grande attualità che affronta le sfide di un comparto strategico per l’economia italiana, tra politiche industriali, scelte aziendali e scenari internazionali.

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per riflettere sul futuro dell’automotive italiano e sulle prospettive di uno dei settori più importanti del sistema produttivo nazionale.