La Dinamo Basket Brindisi comunica di aver affidato a Esteban Juan Sanchez l’incarico di allenatore della prima squadra per la stagione sportiva 2026/27.

Classe 1985, nato il 22 luglio in Argentina, coach Sanchez – argentino di nascita ma con solide radici italiane – porta con sé un bagaglio di esperienza maturato in oltre dieci anni di attività tra il basket sudamericano e quello italiano.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di capo allenatore per sei stagioni nel Torneo Federal (terza divisione argentina) e per tre stagioni nel Torneo Provincial, oltre ad aver maturato un’esperienza da vice allenatore nella TNA, seconda serie nazionale argentina. Tra i risultati più significativi spicca il percorso alla guida del Club Presidente Derqui, con cui ha contribuito alla crescita del progetto tecnico raggiungendo le semifinali nazionali del Torneo Federal. Trasferitosi in Italia nel 2022, ha proseguito il proprio percorso professionale lavorando sia nel settore giovanile sia a livello senior. Dopo l’esperienza a Ostuni, ha guidato la Virtus Mesagne in Serie C Unica, conquistando la permanenza nella categoria dopo essere subentrato a stagione in corso. Nella stagione 2025/26 ha inoltre ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile della Benacquista Basket Latina.

Coach Sanchez è ora pronto a mettere entusiasmo, competenza ed esperienza al servizio del progetto Dinamo, contribuendo alla crescita della prima squadra e dei giovani atleti.

Coach Esteban Sanchez:”Sono molto felice e orgoglioso di entrare a far parte della Dinamo Basket Brindisi. Ringrazio la società per la fiducia e per l’opportunità di guidare questa squadra. Arrivo con grande entusiasmo, tanta voglia di lavorare e di mettere le mie competenze al servizio del club. Non vedo l’ora di conoscere i ragazzi, lo staff e i tifosi, con l’obiettivo di costruire insieme un percorso fatto di crescita, impegno e soddisfazioni. Ci vediamo presto in campo. Forza Dinamo!”

La società dà il benvenuto a coach Esteban Juan Sanchez e gli augura buon lavoro per questa nuova avventura in biancoblù.

Benvenuto coach e buon lavoro!

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi