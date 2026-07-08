Nella tarda serata del 2 luglio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Fasano, congiuntamente ai militari della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 23 anni, ritenuto il presunto responsabile di una truffa aggravata ai danni di un’anziana donna del posto. L’allarme è scattato a seguito della denuncia sporta da una cittadina fasanese, 80enne. La vittima è finita nella trappola del cosiddetto “finto Carabiniere”, un odioso stratagemma utilizzato per raggirare le fasce più vulnerabili della popolazione. Nello specifico, la donna ha ricevuto una telefonata sulla propria utenza fissa da parte di un sedicente Maresciallo dei Carabinieri della locale Stazione. Quest’ultimo l’ha informata del presunto arresto del figlio, passandole poi un complice che, fingendosi il congiunto, la pregava in lacrime di aiutarlo. Ripresa la conversazione, il finto Maresciallo ha invitato l’anziana a consegnare denaro e monili d’oro a un collega in borghese che si sarebbe presentato da lì a poco presso la sua abitazione. Per impedire alla donna di riflettere o chiedere aiuto, i malviventi la tenevano occupata al telefono senza interruzioni. All’arrivo del complice, la vittima ha così calato i gioielli direttamente dal balcone di casa, senza farlo entrare; l’uomo si è poi allontanato a piedi con la refurtiva. I militari dell’Arma si sono attivati immediatamente, analizzando meticolosamente le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi dell’abitazione della donna. La svolta è arrivata poco dopo, grazie anche alla fattiva collaborazione dei familiari della vittima che hanno fornito alle forze dell’ordine dettagli rivelatisi determinanti per giungere all’individuazione e localizzazione dell’autore del reato. L’uomo è stato identificato in un 23enne di origine tunisina residente a Fasano. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l’intera refurtiva, composta da monili in oro e argento che erano stati sottratti all’anziana con artifizi e raggiri. I gioielli sono stati restituiti alla legittima proprietaria.

L’operazione testimonia ancora una volta l’importanza della tempestività nelle denunce e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare il deplorevole fenomeno delle truffe agli anziani.

Con l’arrivo della stagione estiva, il fenomeno delle truffe tende ad acuirsi poiché molti anziani rimangono soli in casa, diventando bersagli facili per malviventi senza scrupoli.

I Carabinieri rivolgono pertanto un accorato invito a tutta la cittadinanza, e in particolare alla popolazione della terza età: in caso di telefonate o visite sospette da parte di soggetti che si qualificano come Carabinieri, Poliziotti, avvocati, o ancora funzionari di enti pubblici e privati (quali Enel, Inps, aziende del gas o dell’acqua), è fondamentale non assecondare alcuna richiesta di denaro o oggetti di valore.

Prima di intraprendere qualsiasi azione o far entrare qualcuno in casa, contattate immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 per verificare la reale identità di chi vi sta chiamando o si trova alla vostra porta. Un operatore delle Forze dell’Ordine sarà sempre pronto a riscontrare la veridicità della chiamata e a inviare una pattuglia in caso di necessità.

La prevenzione e la segnalazione tempestiva rimangono le armi più efficaci per sventare questi reati e proteggere i nostri cari.

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Al fine di diffondere quanto più possibile la conoscenza di quegli accorgimenti da adottare per evitare di cadere in questo tipo di raggiri, l’Arma dei Carabinieri, sul proprio sito www.carabinieri.it, ha dedicato un’apposita area contenente i seguenti consigli ai quali chiunque può accedere:

COME DIFENDERSI. I CONSIGLI DELL’ARMA PER TUTELARSI DA TRUFFE E RAGGIRI

1. ATTENZIONE A…

Prima di tutto, allora, tenete presente che occasioni, iniziative, offerte, all’apparenza assai vantaggiose, se veramente tali vengono presentate con chiarezza e si è sempre in grado di controllarle: non sarà un incontro occasionale a proporvele. È facile invece che si tratti di una truffa. Il cui ideatore, una volta giunto a buon fine, si dissolverà nel nulla. Le truffe possono essere perpetrate di persona, al telefono o anche per posta, non esclusa quella che viaggia su Internet. Si può essere fermati per strada, si può ricevere una visita a casa, si può venire contattati con i più diversi sistemi. Ma l’atteggiamento del malintenzionato è sempre lo stesso. Qualcosa, positivo o negativo che sia, sta per accadere, è appena accaduto, potrebbe accadere se…

2. DIFFIDATE DELLE APPARENZE.

Apparenza distinta, sorriso cordiale, massima disponibilità, gli “amici” truffatori si presentano con un aspetto tranquillizzante. L’ideale per conquistare la vostra simpatia. E per introdurvisi abilmente in casa, pronti ad appropriarsi di denaro e gioielli. Della vostra ingenuità approfitteranno ugualmente in strada, ostentando un’improbabile cortesia che consentirà loro di avvicinarvi quanto basta per farvi sparire il portafogli. O magari la pensione, appena usciti dalla banca o dalle poste. E sull’insicurezza gioca anche il sedicente amico, che non esiterà ad abbracciarvi affettuosamente sfilandovi dalla tasca il cellulare appena acquistato. Né meno bene i truffatori sanno colloquiare con voi quando il contatto è telefonico. Per coinvolgervi in costose iniziative che solo in un secondo momento vi appariranno in tutta la loro insensatezza.

3. NON APRITE QUELLA PORTA.

Cominciamo col dire che il cancello e il portone non si aprono agli sconosciuti. Tanto meno la porta di casa. Controllate il visitatore dallo spioncino, e ricorrete comunque alla catenella se aprire vi appare necessario. Già, ma in quali casi è veramente necessario? Un funzionario del Comune o delle Poste, un incaricato dell’INPS o dell’INAIL, un tecnico del gas o della luce non si presenta a casa vostra senza preavviso. E non compete a lui la riscossione di bollette, il controllo dei pagamenti, magari con rimborsi a vostro vantaggio. La sua visita è sempre preceduta e garantita da una comunicazione in cui ne risulta il motivo. Non vi convince ugualmente? Avete tutti i diritti di contattare l’azienda interessata. Controllate il numero telefonico, però: il soggetto potrebbe darvi quello di un suo complice. Lui (o lei) attenderà fuori della porta.

4. MAI IN CONTANTI.

Tutt’altro discorso per i venditori porta a porta, che da esibire non hanno altro che il rivoluzionario e/o economicissimo elettrodomestico, la storica enciclopedia, o una serie di “ottimi prodotti alimentari”. Se proprio non siete disposti a rinunciarci, nessun pagamento in contanti: con un bollettino postale avrete conferma della società che vi ha offerto il prodotto e soprattutto la garanzia dell’avvenuto vostro acquisto presso di essa.

E se invece ad arrivare è il pacco ordinato dal familiare sempre in giro per il mondo? Se non riuscite a rintracciarlo, la miglior cosa è chiedere che il pacco venga lasciato sullo zerbino, nell’androne o, se lo avete, dal portiere. Certo, bisognerà firmare. Ma mai senza catenella alla porta.

5. IL TESSERINO NON BASTA.

Di visite, quando si è in casa, se ne possono ricevere tante. Ma non certo quelle degli impiegati di banca, i cui servizi vengono offerti solo presso gli sportelli, per corrispondenza, con carte di credito e online. Particolare attenzione, poi, a chi dice di far parte di enti benefici o religiosi, che, in modo assolutamente più credibile, preavvisano con messaggi nella buca delle lettere e di prassi non inviano volontari nelle abitazioni. Alla porta c’è un rappresentante delle Forze dell’Ordine, con un tesserino di riconoscimento a giustificare gli abiti civili? Comportamento del tutto inusuale: Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza operano presso le abitazioni in uniforme e vi giungono con auto di servizio. Chiamate senza esitazione il 112. Il suo compito è garantire la vostra sicurezza.

6. NESSUNA CONFIDENZA AL TELEFONO…

Operando in linea, i truffatori possono procedere indisturbati. Attenzione allora a qualsiasi inattesa opportunità vi venga proposta “per appuntamento”. E tenete presente che INPS, INAIL e le ASL non ricorrono al telefono se devono effettuare controlli o risolvere questioni amministrative. Niente conversazioni, e confidenze, con persone che vi hanno contattato “per sbaglio”: non di rado si tratta di malintenzionati che mirano a carpire utilissime informazioni su di voi. La più classica delle truffe al telefono? La chiamata di sedicenti avvocati che chiedono urgentemente denaro per un vostro familiare in difficoltà: un incaricato verrà da voi a prelevarlo, magari disposto ad accompagnarvi al Bancomat. Non pagate in nessun caso. Piuttosto rivolgetevi ad una persona di fiducia.

7. …E NEMMENO SU INTERNET.

E se ad Internet, ormai, la Terza Età non può più rinunciare, altrettanto non deve fare a meno di alcune misure di sicurezza. Una password “complicata” (numeri, simboli, lettere maiuscole e minuscole), riservatezza dei dati, bancari ma non soltanto, un buon programma antivirus. Sempre ricordando che accattivanti occasioni per acquisti vanno sempre opportunamente controllate, e le e–mail che arrivano da sconosciuti non devono mai essere aperte.

8. ATTENTI A BAMBINI!

Il nipotino non va mai mandato da solo ad aprire il portone o la porta di casa: non avrebbe problemi ad accogliere chiunque, senza distinzione tra “buoni” e “cattivi”. Ma non deve nemmeno accettare dolci o giocattoli per strada da estranei, pronti a “fare amicizia” con lui. Ma anche con voi. E le conseguenze potrebbero essere inattese.

9. NON FATEVI DISTRARRE.

E tanto quanto “fare amicizia” è facile distrarre una persona, anziana ma non soltanto: basta una spinta, all’apparenza involontaria; una moneta che cade in terra attirando lo sguardo; una battuta spiritosa mentre si maneggia del denaro. Per non parlare di ambienti affollati e confusione: gli spostamenti in autobus, la spesa al mercato, il cappuccino al bar sono circostanze ideali per ladri e ladruncoli. Almeno quanto la borsa o il borsello aperti o sul lato esterno del marciapiede, e perciò “a portata di mano”. Da non trattenere, però, in caso di scippo: una caduta può avere effetti ben più gravi della perdita di denaro…

10. UN BUON VICINATO.

Proprio per non rinunciare alle proprie abitudini e ai propri interessi, insomma, giunti ad un certo momento della vita alcune precauzioni in più, a partire da quelle che vi abbiamo indicato, è bene prenderle. Certo, non tutti in casa possono permettersi la porta blindata, il dispositivo antifurto o la cassaforte. Ma può essere fondamentale, ad esempio, un buon rapporto di vicinato. Perché è proprio il vicino che salutate tutti i giorni, e con cui è sempre bene scambiare il numero di telefono, che potrà intervenire in vostro aiuto prima di chiunque altro, ben conoscendo il vostro stile di vita e individuando eventuali, preoccupanti “anomalie” nella vostra quotidianità.

Ma soprattutto, in caso di necessità, reale o presunta, non esitate a chiamare il 112. Il numero è gratis, noi sempre pronti ad aiutarvi.