È venuto improvvisamente a mancare Alessandro “Sandro” Fiorini, titolare e chef de La Calendula, storico locale del centro storico di Brindisi che aveva recentemente scelto di rilanciare nel segno della tradizione familiare.

Erede di una famiglia di ristoratori, Sandro aveva dedicato la sua vita alla cucina e all’accoglienza. Prima dell’esperienza de La Calendula aveva gestito “Gusto”, il locale di cucina espressa in via Palestro, facendosi apprezzare per la qualità delle sue preparazioni e per il rapporto diretto e sincero con i clienti.

Successivamente aveva raccolto il testimone di un nome importante per la storia della ristorazione brindisina, quello de La Calendula, locale storico gestito dal padre, che aveva voluto riportare al centro della vita cittadina con passione e professionalità.

La sua cucina, capace di unire tradizione e ricerca, aveva conquistato tanti brindisini e visitatori, con proposte di mare e di terra, piatti della tradizione e pizza, sempre accompagnati da quell’atmosfera familiare che rappresentava uno dei tratti distintivi del suo modo di lavorare.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenta la comunità brindisina. Sandro era un uomo benvoluto da tutti, un amico sincero, un professionista stimato e un grande appassionato tifoso di calcio.

I funerali si svolgeranno mercoledì 8 luglio nella chiesa del Cimitero di Brindisi.

Le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli e a tutta la famiglia Fiorini.