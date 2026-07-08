

È tutto pronto per il debutto della seconda edizione del Torneo dei Rioni. Questa sera il playground di Piazza Santa Teresa si trasformerà ancora una volta nel cuore pulsante della pallacanestro brindisina, dando il via a cinque giorni di sport, passione e partecipazione che vedranno protagonisti i quartieri della città.

La manifestazione, organizzata dall’A.S.D. Pane & Basket Brindisi in collaborazione con l’A.S.D. Robur Brindisi, nasce con l’obiettivo di riportare il basket nel centro storico, rafforzare il senso di appartenenza ai rioni e promuovere lo sport come occasione di aggregazione, inclusione e solidarietà.

Ad aprire il torneo sarà, alle ore 19, la sfida tra Agenda Brindisi, rappresentativa del Centro, e New Spam–BrindisiCronaca, che difenderà i colori dei quartieri Sant’Elia e Sant’Angelo. In panchina si confronteranno i coach Antonio Cristoforo e Luca Laghezza.

Alle ore 21 spazio al secondo incontro della serata, con BrindisiReport, che rappresenta Bozzano, Perrino e San Paolo, opposta a BrindisiTime, espressione dei quartieri Commenda e Cappuccini. A guidare le due squadre saranno Sandro Arrighi e Cristian Cifuentes da una parte, Giovanni Rubino e Massimo Cafarella dall’altra.

Per cinque giorni Piazza Santa Teresa ospiterà le sei formazioni in rappresentanza dei quartieri cittadini, chiamate a contendersi il trofeo nel segno del fair play, del rispetto reciproco e della sana competizione. Un torneo che punta a valorizzare non solo l’aspetto agonistico, ma soprattutto il ruolo sociale dello sport, capace di creare relazioni, rafforzare il legame con il territorio e coinvolgere l’intera comunità.

Anche quest’anno la manifestazione lascerà un’eredità concreta alla città. Al termine del torneo sarà infatti donato un defibrillatore a Brindisi, confermando la volontà degli organizzatori di trasformare lo sport in un gesto di solidarietà e di attenzione verso la collettività.

La realizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie al contributo degli sponsor, delle istituzioni, dei volontari, degli atleti, degli allenatori e delle otto testate giornalistiche che hanno scelto di rappresentare i rioni cittadini. Un ringraziamento particolare va a Ennova Sport, partner della manifestazione, che anche quest’anno ha contribuito in maniera determinante all’allestimento del playground di Piazza Santa Teresa, permettendo al Torneo dei Rioni di continuare a crescere e a consolidarsi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate brindisina.

Da questa sera, dunque, il conto alla rovescia è finito: la parola passa al campo. Piazza Santa Teresa è pronta ad accogliere atleti, famiglie e appassionati per vivere insieme una nuova festa dello sport targata Brindisi.