Recuperare il valore delle tradizioni, riscoprire i simboli dell’identità locale e celebrare il legame indissolubile tra la comunità e i suoi protettori. Con questo spirito, alla viglia della Festa Patronale, la Pro Loco di San Vito dei Normanni “Porta del Salento” ha organizzato per sabato 11 luglio l’incontro pubblico dal titolo “L’offerta del grano ai Santi Patroni: un gesto antico”, un momento di riflessione per valorizzare uno dei motivi fondanti la festa in onore dei Santi Patroni della città che si svolge ogni anno in questo secondo fine settimana di luglio.

L’incontro, realizzato in collaborazione con il Comitato Festa Patronale San Vito martire e San Vincenzo Ferrer, si terrà alle 19 nella centralissima Chiesa di San Giovanni. Il Prof. Giuseppe Cecere senior guiderà i presenti in un breve ma significativo viaggio tra storia, cultura popolare e agricola per spiegare i motivi di un gesto che ancora oggi si rinnova.

Infatti, in una civiltà prettamente contadina come quella del Sud Italia, la festa del patrocinio di San Vito Martire (dal 2008 unita a quella di San Vincenzo Ferreri, compatrono della città), fra gli altri motivi, rispondeva alla precisa volontà di omaggiare il Patrono con il raccolto della mietitura estiva, come ringraziamento per la benevola protezione sui campi e sulla comunità.

Al termine dell’incontro, dalla vicina Piazza Bachelet prenderà il via il corteo dei paggetti: si tratta di bambini vestiti con gli stessi abiti con cui sono raffigurati i santi nelle statue processionali, che si recheranno nella Basilica di Santa Maria della Vittoria con in mano i mannelli di grano, appunto per rinnovare l’antica tradizione.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione dell’identità cittadina legata alla figura dei Santi Protettori. La Pro Loco, infatti, ha promosso di recente anche le celebrazioni per il centesimo anniversario dell’Inno a San Vito martire, composto dal celebre musicista sanvitese Antonio Pecoraro (1876-1966) e, sempre nei prossimi giorni di celebrazioni, proporrà per le vie del centro alcuni messaggi in filodiffusione, perché si percepisca anche “nell’aria” la gioia della Festa.