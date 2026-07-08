Dieci sindaci da tutta la Puglia, affiancati da anche chef stellati, si sfideranno a colpi di creatività e sapori autentici.

Oltre a Decaro, svelati i primi cinque nomi: il sindaco della Città Metropolitana di Bari, Vito Leccese, la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, il sindaco di Martina Franca e presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna.

Ci sarà anche il presidente della Regione della Puglia, Antonio Decaro, tra i partecipanti all’undicesima edizione di “Sindaci, ai fornelli!”, la gara di cucina più originale d’Italia, in programma lunedì, 13 luglio, alle 20.30 a Martina Franca, in piazza XX Settembre.

Ideato dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e organizzato dall’agenzia RP Consulting di Bari, “Sindaci, ai fornelli!” è molto più di un

evento culinario: è una festa del territorio, un racconto corale che attraversa l’Italia attraverso i suoi sapori, le sue eccellenze e le sue storie.

La formula è ormai rodata e vincente: dieci sindaci pugliesi indosseranno grembiuli e guanti per sfidarsi a colpi di ricette. Divisi in squadre miste, avranno trenta minuti per realizzare, insieme ai rispettivi chef tutor, un piatto originale utilizzando esclusivamente gli ingredienti messi a disposizione dall’organizzazione.

Tra i protagonisti di questa edizione, oltre ad Antonio Decaro, ci sarà il sindaco della Città Metropolitana di Bari, Vito Leccese, la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, il sindaco di Martina Franca e presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna.

I nomi degli altri amministratori saranno annunciati nei prossimi giorni.

Accanto a loro, in veste di chef tutor, ci saranno alcuni dei più apprezzati cuochi pronti a offrire consigli, trucchi del mestiere e, perché no, a frenare l’entusiasmo di chi si farà prendere la mano dal pepe. Fra questi, le Stelle Michelin Domingo Schingaro (Ristorante Due Camini di Borgo Egnazia – Savelletri di Fasano), Andrea Catalano (Dissapore, Carovigno) e gli chef di Martina Franca Isabella Potì e Floriano Pellegrino (di Bros), Antonella Ricci e Vinod Sokar di Ceglie Messapica.

A condurre la serata saranno Mauro Pulpito, volto noto della televisione pugliese, e Claudia Cesaroni, speaker di Radionorba, mentre ritmo e ironia saranno affidati alle incursioni comiche di Alessio Giannone, in arte Pinuccio, nel ruolo di “guastatore” ufficiale della gara.

«Sarà un piacere per la nostra città ospitare per la prima volta l’evento, con la partecipazione di tanti sindaci e di chef stellati, alcuni dei quali di Martina. Lo dico con un certo orgoglio» commenta il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano. «Questa manifestazione rappresenta anche un’ottima opportunità per valorizzare le prelibatezze del nostro territorio pugliese, per sottolineare l’importanza del gioco di squadra e soprattutto per consolidare il legame fra cittadini e istituzioni».

La manifestazione si svolge con il patrocinio della Città di Martina Franca, Mordi la Puglia e Accademia Italiana di Gastronomia e Gastrosofia Storica.

Main partner dell’evento sono Supermercati Dok e Famila.

Special partner: Gioiella e Boutique dei Frutti di Mare – di Gagang.

Premium partner: Maffei.

Partner: De Carlo, Cippone & Di Bitetto, Vini Coppi, Birra Baladin, Acqua Lauretana, Adhoreca. Partner tecnico: Apulia Event Solution, Casa Jo, Roberto Bozzi, Mister Patch, Fondazione Italiana Sommelier, Cooking Solution, Amedoo.

Ufficio stampa APR