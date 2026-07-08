Entra nel vivo il cartellone degli eventi estivi di WOW! Fasano ’26 con il debutto di “Jazz Friends”, la rassegna musicale diffusa che per due mesi porterà le più affascinanti sonorità jazz, soul e orchestrali nei luoghi simbolo del territorio comunale.

Promosso dal Comune di Fasano, assessorato al Turismo, dopo il successo della “Settimana Internazionale del Jazz” dello scorso maggio, il festival Jazz Friends, guidato dalla direzione artistica del Maestro Mino Lacirignola, propone cinque concerti pensati per valorizzare la bellezza paesaggistica e storica locale attraverso il potere universale della grande musica. La rassegna toccherà non solo il centro cittadino, ma anche la Selva e le frazioni di Savelletri, Torre Canne e Pezze di Greco, garantendo un’offerta culturale accessibile a tutti, turisti e residenti.

Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:

• Domenica 12 luglio, ore 20:30 – Casina Municipale, Selva di Fasano

Concerto di apertura: “JAZZ AROUND THE WORLD”, un affascinante itinerario sonoro tra culture e tradizioni musicali diverse.

• Domenica 26 luglio, ore 20:30 – Piazza Mercato Vecchio, Fasano

Nel cuore del borgo antico, il talento e l’energia del “VINCENZO DELUCI QUARTET”.

• Domenica 16 agosto, ore 20:30 – Via Fiume, Savelletri

Note jazz in riva al mare con lo spettacolo “MILLE LIRE AL MESE”, una suggestiva rilettura in chiave jazzistica di grandi classici.

• Sabato 22 agosto, ore 19:00 – Sagrato Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, Torre Canne

Al tramonto, l’appuntamento speciale con “RITRATTI – L’ANIMA SOUL DEL CANTAUTORATO ITALIANO”, un tributo alle più belle pagine della nostra canzone rivestite di sonorità calde e confidenziali.

• Venerdì 28 agosto, ore 20:00 – Piazza XX Settembre, Pezze di Greco

Grande chiusura della rassegna affidata alla maestosità e al sound travolgente dell’“ITRIA JAZZ ORCHESTRA”.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti.

La cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare per condividere insieme cinque serate all’insegna della grande musica e dell’atmosfera unica dell’estate fasanese.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma generale di WOW! Fasano ’26, è possibile consultare i canali social ufficiali del Comune di Fasano e di Terre di Fasano.

Ufficio Stampa

Città di Fasano