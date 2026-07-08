Dopo aver sostenuto con convinzione la prima edizione, ANCE Brindisi rinnova anche quest’anno la propria vicinanza al Torneo dei Rioni, la manifestazione che dall’8 al 12 luglio trasformerà Piazza Santa Teresa nel cuore pulsante dello sport e della partecipazione cittadina.

Una scelta che conferma la volontà dell’Associazione dei Costruttori Edili di Brindisi di affiancare iniziative capaci di rafforzare il legame tra le persone, valorizzare i quartieri e promuovere i valori della condivisione, del rispetto e della sana competizione.

«Siamo felici di confermare il nostro sostegno al Torneo dei Rioni anche per questa seconda edizione – dichiara il presidente di ANCE Brindisi, Angelo Contessa –. Lo scorso anno abbiamo creduto fin da subito in un progetto che riportava al centro la comunità e il senso di appartenenza alla città. Oggi quella intuizione è diventata una realtà che cresce, coinvolge sempre più persone e restituisce ai brindisini uno spazio di aggregazione autentico. Lo sport è uno straordinario strumento di inclusione e partecipazione e siamo orgogliosi di contribuire a un’iniziativa che valorizza Brindisi e le sue energie migliori».

Il Torneo dei Rioni rappresenta, infatti, un progetto che unisce generazioni, richiama la storia della città e la proietta nel futuro, creando occasioni di incontro tra giovani, famiglie, associazioni, imprese e realtà del territorio.

«Il successo della prima edizione – aggiungono gli organizzatori – è stato possibile grazie alla fiducia di partner come ANCE Brindisi, che hanno creduto fin dall’inizio nel valore sociale della manifestazione. Ritrovare ANCE al nostro fianco anche quest’anno rappresenta un’importante conferma e uno stimolo a continuare a far crescere un evento che appartiene a tutta la città».

Attraverso questo rinnovato sostegno, ANCE Brindisi conferma il proprio impegno verso iniziative che rafforzano la coesione sociale, promuovono la partecipazione attiva e contribuiscono a costruire una comunità sempre più unita, consapevole e orgogliosa della propria identità. Vedi meno