L’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, attraverso il Progetto Policoro, rende noto l’avvio del bando promosso da Inecoop per l’assegnazione di una borsa di studio dal valore di €3.120,00, finalizzata alla selezione del nuovo Animatore o della nuova Animatrice di Comunità, figura che accompagnerà il percorso del Progetto Policoro, nell’ambito della nuova fase denominata “GenerAzioni in Rete”.

L’Animatore di Comunità rappresenta una figura chiave del Progetto Policoro: un giovane chiamato a promuovere la cultura del lavoro dignitoso, dell’autoimprenditorialità, della cooperazione e dello sviluppo locale, favorendo la costruzione di reti tra Chiesa, istituzioni, imprese e territorio e accompagnando altri giovani nella scoperta e nella realizzazione della propria vocazione professionale.

La borsa di studio è rivolta a giovani che desiderano mettersi al servizio della comunità, dedicando tempo, competenze e passione a un percorso di formazione, accompagnamento e crescita personale e professionale.

Le candidature dovranno essere presentate secondo le modalità e nei termini indicati nel bando. La selezione permetterà di individuare la persona che, a partire dal 2027, raccoglierà il testimone del Progetto Policoro nella nostra Arcidiocesi, contribuendo alla costruzione di nuove opportunità per i giovani e per il territorio.

Tutte le informazioni relative ai requisiti di partecipazione, alle modalità di candidatura e alle scadenze sono disponibili sui canali social del Progetto Policoro (Facebook: Progetto Policoro Brindisi-Ostuni e Instagram: progettopolicoro_br) e sul sito dell’Arcidiocesi:

diocesibrindisiostuni.it.