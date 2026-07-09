Guardare le stelle lontano dalle luci della città, immergersi nel silenzio della campagna e lasciarsi guidare in un viaggio tra astronomia, miti e tradizioni popolari. È questo lo spirito de “Le Notti di Masseria Pellegrino”, il ciclo di tre appuntamenti in programma il 15 luglio, 7 agosto e 7 settembre nella suggestiva Masseria Pellegrino, nell’agro di San Vito dei Normanni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza che va oltre la semplice osservazione del cielo. In un periodo caratterizzato da ritmi sempre più frenetici, i partecipanti saranno invitati a rallentare e a ritrovare il contatto con la natura e con l’universo, in un luogo dove l’assenza di inquinamento luminoso consente di ammirare la volta celeste in tutta la sua bellezza.

Le antiche mura bianche della masseria e il paesaggio rurale diventeranno il palcoscenico di un racconto che accompagnerà il pubblico lungo le costellazioni, intrecciando le conoscenze astronomiche con i miti della tradizione classica e la sapienza del mondo contadino, da sempre abituato a orientarsi osservando il cielo. Un percorso narrativo capace di unire divulgazione, cultura e memoria del territorio.

L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Thalassia e rientra tra le attività del Progetto Masseria Pellegrino, finanziato nell’ambito del PNRR (M1.C3 – Investimento 2.2) con risorse dell’Unione Europea – NextGenerationEU.

Per garantire un’esperienza coinvolgente e raccolta, i posti disponibili sono limitati. La partecipazione è a pagamento ed è prevista la prenotazione obbligatoria.

Per informazioni è possibile consultare il sito di Masseria Pellegrino, mentre prenotazioni e calendario degli eventi sono disponibili sul sito della Cooperativa Thalassia.

È inoltre attiva la linea WhatsApp dedicata al numero 331 927 7579.