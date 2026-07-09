Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio Comunale di Brindisi, dell’Ordine del Giorno finalizzato a sollecitare la piena attuazione della legge regionale che prevede l’estensione dello screening mammografico gratuito alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni e tra i 69 e i 74 anni.

Si tratta di un risultato importante che dimostra come, sui temi della salute, della prevenzione e della tutela delle persone, sia possibile costruire una convergenza istituzionale ampia e trasversale, al di là delle appartenenze politiche.

L’atto approvato impegna l’Amministrazione Comunale a sollecitare la Regione Puglia e la ASL competente affinché venga data piena attuazione alla normativa vigente, garantendo un accesso concreto ed efficace ai programmi di screening mammografico. Inoltre, pone l’attenzione sulla necessità di ridurre eventuali criticità nei tempi di accesso alle prestazioni, affinché il diritto alla prevenzione sia realmente garantito a tutte le donne.

Desideriamo ringraziare tutti i consiglieri comunali che hanno condiviso e sostenuto questa iniziativa, contribuendo alla sua approvazione unanime.

Un ringraziamento particolare va alla Dott.ssa Francesca Rampino che, attraverso la sua testimonianza personale e il suo instancabile impegno civico, ha saputo trasformare una difficile esperienza di vita in un’importante battaglia di sensibilizzazione e partecipazione, contribuendo ad accendere i riflettori su una tematica che riguarda la salute e il futuro di tante donne.

L’approvazione di questo Ordine del Giorno non rappresenta un punto di arrivo, ma un ulteriore passo avanti affinché la prevenzione diventi sempre più accessibile, tempestiva ed efficace. Continueremo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, sostenendo ogni iniziativa utile a garantire il pieno diritto alla salute.

Prevenire oggi per vivere domani.

Fratelli d’Italia Brindisi