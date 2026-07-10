Successo di Brundisium.net/Senzacolonne, rappresentativa dei quartieri Tuturano e La Rosa, che supera Brindisi Report (Bozzano-Perrino-San Paolo) con il punteggio di 58-49 al termine di una gara intensa e dai due volti.

L’avvio è tutto di marca Brindisi Report, che parte con grande aggressività, trovando buone soluzioni offensive e chiudendo avanti sia il primo che il secondo quarto. La formazione guidata da coach Arrighi sembra avere il controllo della gara, ma dall’altra parte la squadra di coach Esposito, affiancato in panchina da un “vice” d’eccezione come Andrea Calzavara, non perde mai contatto e ricuce progressivamente il divario.

Dopo l’intervallo lungo cambia l’inerzia dell’incontro. Brundisium.net/Senzacolonne alza l’intensità difensiva, concede appena cinque punti agli avversari nel terzo periodo e ritrova continuità in attacco. L’ultimo quarto è quello decisivo: il parziale di 21-11 consente agli arancioni di completare la rimonta, prendere definitivamente il comando e chiudere sul 58-49.

Una vittoria costruita con pazienza, organizzazione e spirito di squadra. Emblematico il dato dei marcatori: nessun giocatore è andato in doppia cifra, ma quasi tutti sono riusciti a trovare la via del canestro, dimostrando una distribuzione corale delle responsabilità offensive.

Per Brindisi Report resta una prestazione generosa, impreziosita da un ottimo primo tempo. Nel finale, però, la maggiore intensità degli avversari e qualche difficoltà offensiva hanno impedito di respingere la rimonta.

Tra i migliori realizzatori del match spiccano Bellanova, autore di 16 punti, e Thoye con 11 per Brindisi Report. Nelle fila di Brundisium.net/Senzacolonne i top scorer sono stati Morena e Paciullo, entrambi con 9 punti, seguiti da Altavilla, Flores e Datuowei, tutti a quota 7.

Tabellino

Brindisi Report – Brundisium.net/Senzacolonne 49-58 (Parziali: 18-14, 15-14, 5-9, 11-21)

Brindisi Report: Bellanova 16, Molinaro 2, Cairo, Caricati 2, Thoye 11, Corlianò, Decesare 2, De Simone 3, Di Rienzo 6, Schifeo 7. Coach: Arrighi.

Brundisium.net/Senzacolonne: Ventruto 4, Avallone, Pecere 6, Gallo 3, Marcuccio 2, Morena 9, Guido, Altavilla 7, Flores 7, Ferrienti 4, Paciullo 9, Datuowei 7. Coach: Esposito.