New Spam/BrindisiCronaca, rappresentante dei quartieri Sant’Elia e Sant’Angelo, è la prima finalista del Torneo dei Rioni 2026. La formazione guidata da coach Laghezza supera Brindisi Time, espressione dei quartieri Commenda e Cappuccini, con il punteggio di 85-67 al termine di una semifinale condotta con autorità dall’inizio alla fine.

L’avvio di gara è favorevole alla squadra di Sant’Elia-Sant’Angelo, che prende subito il controllo del match e chiude il primo quarto avanti 25-18. Nel secondo periodo New Spam/BrindisiCronaca aumenta ulteriormente il ritmo, piazza un parziale di 22-12 e va all’intervallo lungo sul rassicurante 47-30.

Al rientro dagli spogliatoi Brindisi Time prova a rientrare in partita, riuscendo ad aggiudicarsi di misura il terzo quarto (20-19), ma il tentativo di rimonta non basta. Nell’ultima frazione New Spam/BrindisiCronaca amministra senza affanni il vantaggio accumulato e chiude la sfida sull’85-67, staccando così il pass per la finalissima.

Tra i protagonisti del successo spicca Riccardo Calcagni, top scorer dell’incontro con 21 punti. In doppia cifra anche Guido e Tommaso Guadalupi, entrambi con 14 punti, e Davide Aloisio con 12, fondamentali nel trascinare la squadra alla vittoria.

Per Brindisi Time i migliori realizzatori sono stati Lopez e Costabile, entrambi a quota 15 punti, seguiti da Pantile con 11 e Marciante con 10.

Tabellino

New Spam/BrindisiCronaca (Sant’Elia/Sant’Angelo) – Brindisi Time (Commenda/Cappuccini) 85-67

Parziali: 25-18, 47-30, 66-50, 85-67.

New Spam/BrindisiCronaca: Guido 14, Calcagni 21, Martinelli 6, Errico 4, Vadacca 3, Montanile 6, Guadalupi 14, Epifani 5, Sironi ne, Aloisio 12. Coach: Laghezza.

Brindisi Time: Brigida 8, Prete 2, Costabile 15, Lopez 15, Marciante 10, Scivales 5, Pantile 11.