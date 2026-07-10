July 12, 2026
Lug 10, 2026    Posted by    Basket, evidenza1

Prosegue con grande partecipazione di pubblico la seconda edizione del Torneo dei Rioni, in corso di svolgimento in Piazza Santa Teresa, organizzato dall’ASD Pane & Basket Brindisi in collaborazione con l’ASD Robur Brindisi.

La seconda serata ha regalato spettacolo ed emozioni, con due sfide intense che hanno iniziato a delineare la classifica dei due gironi in vista dell’ultima giornata della fase eliminatoria.

Ad aprire il programma è stato il netto successo di Newspam/BrindisiCronaca, rappresentativa dei quartieri Sant’Elia e Sant’Angelo, che ha superato L’Ora di Brindisi, formazione dei quartieri Casale, Paradiso e Villaggio Pescatori, con il punteggio di 86-64.

La squadra guidata da coach Luca Laghezza ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute, costruendo il vantaggio già nel primo tempo grazie a un attacco efficace e a una difesa aggressiva. Dopo il 49-27 dell’intervallo, Newspam/BrindisiCronaca ha continuato a controllare la gara, conquistando il secondo successo consecutivo nel torneo. Miglior realizzatore dell’incontro è stato Riccardo Calcagni con 23 punti, seguito da Marco Martinelli (15), Matteo Montanile (12), Goffredo Errico e Tommaso Guadalupi (10). Per L’Ora di Brindisi si sono distinti Mazzone (14 punti), Angelini (12) e De Giorgi (10).

Nella seconda partita della serata è arrivato invece il successo in rimonta di Brundisium.net/Senzacolonne, rappresentativa dei quartieri Tuturano e La Rosa, che ha superato Brindisi Report, espressione dei quartieri Bozzano, Perrino e San Paolo, con il punteggio di 58-49.

Dopo un primo tempo favorevole a Brindisi Report, la formazione allenata da coach Marco Esposito (e del suo vice Andrea Calzavara) ha cambiato marcia nella ripresa, alzando l’intensità difensiva e concedendo appena cinque punti nel terzo quarto. L’ultimo periodo ha completato la rimonta con un parziale di 21-11 che ha consegnato la vittoria agli arancioni. Un successo costruito sul collettivo, con Morena e Paciullo migliori marcatori a quota 9 punti. Per Brindisi Report da segnalare i 16 punti di Bellanova e gli 11 di Thoye.

L’attenzione si sposta ora sulla terza e decisiva giornata della fase a gironi, in programma questa sera in Piazza Santa Teresa, che decreterà le quattro squadre qualificate alle semifinali.

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. L’Ora di Brindisi (Paradiaso, Casale, Villaggio Pescatori e Minnuta)– Agenda Brindisi (Centro);
.: Brundisium.net/Senzacolonne (Tuturano e La Rosa) – BrindisiTime (Cappuccini e Commenda)

Due sfide che assegneranno gli ultimi verdetti della fase eliminatoria e definiranno il quadro delle semifinali della seconda edizione del Torneo dei Rioni.

L’appuntamento è per questa sera in Piazza Santa Teresa, per vivere insieme un’altra serata di basket, passione e aggregazione nel cuore della città.

Newspam/BrindisiCronaca – L’Ora di Brindisi 86-64

Parziali: 25-16, 24-11, 23-14, 14-23

Newspam/BrindisiCronaca (Sant’Elia-Sant’Angelo): Guido 4, Calcagni 23, Martinelli 15, Errico 10, Vadacca 4, Montanile 12, Guadalupi 10, Epifani 1, Sironi 2, Aloisio 5.
Coach: Laghezza.

L’Ora di Brindisi (Casale-Paradiso-Villaggio Pescatori): Roma 4, Mazzone 14, Colucci 4, Taurisano 2, Angelini 12, Mastropasqua 3, Dario 8, Quaranta 2, Iaia 4, De Giorgi 10.
Coach: Castellitto.

Brindisi Report – Brundisium.net/Senzacolonne 49-58

Parziali: 18-14, 15-14, 5-9, 11-21

Brindisi Report: Bellanova 16, Molinaro 2, Cairo, Caricati 2, Thoye 11, Corlianò, Decesare 2, De Simone 3, Di Rienzo 6, Schifeo 7.
Coach: Arrighi.

Brundisium.net/Senzacolonne: Ventruto 4, Avallone, Pecere 6, Gallo 3, Marcuccio 2, Morena 9, Guido, Altavilla 7, Flores 7, Ferrienti 4, Paciullo 9, Datuowei 7.
Coach: Esposito.

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