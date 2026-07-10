Prosegue con grande partecipazione di pubblico la seconda edizione del Torneo dei Rioni, in corso di svolgimento in Piazza Santa Teresa, organizzato dall’ASD Pane & Basket Brindisi in collaborazione con l’ASD Robur Brindisi.

La seconda serata ha regalato spettacolo ed emozioni, con due sfide intense che hanno iniziato a delineare la classifica dei due gironi in vista dell’ultima giornata della fase eliminatoria.

Ad aprire il programma è stato il netto successo di Newspam/BrindisiCronaca, rappresentativa dei quartieri Sant’Elia e Sant’Angelo, che ha superato L’Ora di Brindisi, formazione dei quartieri Casale, Paradiso e Villaggio Pescatori, con il punteggio di 86-64.

La squadra guidata da coach Luca Laghezza ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute, costruendo il vantaggio già nel primo tempo grazie a un attacco efficace e a una difesa aggressiva. Dopo il 49-27 dell’intervallo, Newspam/BrindisiCronaca ha continuato a controllare la gara, conquistando il secondo successo consecutivo nel torneo. Miglior realizzatore dell’incontro è stato Riccardo Calcagni con 23 punti, seguito da Marco Martinelli (15), Matteo Montanile (12), Goffredo Errico e Tommaso Guadalupi (10). Per L’Ora di Brindisi si sono distinti Mazzone (14 punti), Angelini (12) e De Giorgi (10).

Nella seconda partita della serata è arrivato invece il successo in rimonta di Brundisium.net/Senzacolonne, rappresentativa dei quartieri Tuturano e La Rosa, che ha superato Brindisi Report, espressione dei quartieri Bozzano, Perrino e San Paolo, con il punteggio di 58-49.

Dopo un primo tempo favorevole a Brindisi Report, la formazione allenata da coach Marco Esposito (e del suo vice Andrea Calzavara) ha cambiato marcia nella ripresa, alzando l’intensità difensiva e concedendo appena cinque punti nel terzo quarto. L’ultimo periodo ha completato la rimonta con un parziale di 21-11 che ha consegnato la vittoria agli arancioni. Un successo costruito sul collettivo, con Morena e Paciullo migliori marcatori a quota 9 punti. Per Brindisi Report da segnalare i 16 punti di Bellanova e gli 11 di Thoye.

L’attenzione si sposta ora sulla terza e decisiva giornata della fase a gironi, in programma questa sera in Piazza Santa Teresa, che decreterà le quattro squadre qualificate alle semifinali.

:

. L’Ora di Brindisi (Paradiaso, Casale, Villaggio Pescatori e Minnuta)– Agenda Brindisi (Centro);

.: Brundisium.net/Senzacolonne (Tuturano e La Rosa) – BrindisiTime (Cappuccini e Commenda)

Due sfide che assegneranno gli ultimi verdetti della fase eliminatoria e definiranno il quadro delle semifinali della seconda edizione del Torneo dei Rioni.

L’appuntamento è per questa sera in Piazza Santa Teresa, per vivere insieme un’altra serata di basket, passione e aggregazione nel cuore della città.

Newspam/BrindisiCronaca – L’Ora di Brindisi 86-64

Parziali: 25-16, 24-11, 23-14, 14-23

Newspam/BrindisiCronaca (Sant’Elia-Sant’Angelo): Guido 4, Calcagni 23, Martinelli 15, Errico 10, Vadacca 4, Montanile 12, Guadalupi 10, Epifani 1, Sironi 2, Aloisio 5.

Coach: Laghezza.

L’Ora di Brindisi (Casale-Paradiso-Villaggio Pescatori): Roma 4, Mazzone 14, Colucci 4, Taurisano 2, Angelini 12, Mastropasqua 3, Dario 8, Quaranta 2, Iaia 4, De Giorgi 10.

Coach: Castellitto.

⸻

Brindisi Report – Brundisium.net/Senzacolonne 49-58

Parziali: 18-14, 15-14, 5-9, 11-21

Brindisi Report: Bellanova 16, Molinaro 2, Cairo, Caricati 2, Thoye 11, Corlianò, Decesare 2, De Simone 3, Di Rienzo 6, Schifeo 7.

Coach: Arrighi.

Brundisium.net/Senzacolonne: Ventruto 4, Avallone, Pecere 6, Gallo 3, Marcuccio 2, Morena 9, Guido, Altavilla 7, Flores 7, Ferrienti 4, Paciullo 9, Datuowei 7.

Coach: Esposito.