Non bastavano le difficoltà legate alla situazione economico-finanziaria e le polemiche sul bilancio. Nelle ultime ore anche il sito internet della STP Brindisi è finito nel mirino di un attacco informatico.

Accedendo all’homepage del portale istituzionale, infatti, gli utenti si sono trovati davanti a una schermata completamente diversa dal normale sito aziendale: sfondo nero, scritte verdi e il messaggio “Hacked by probe”, accompagnato dalla sigla “HXIMPt7z5x64a”. Nella pagina compare anche il riferimento “CVE-2026-49049 | import vector”, un elemento che potrebbe richiamare una presunta vulnerabilità sfruttata dagli autori dell’attacco, ma che al momento non risulta confermato da fonti ufficiali.

Non è chiaro se si tratti di un semplice defacement – ossia la sostituzione della pagina iniziale del sito con un messaggio dimostrativo – oppure se gli hacker siano riusciti ad accedere anche ai sistemi interni dell’azienda o a sottrarre dati.

Non risultano, al momento, comunicazioni ufficiali da parte della STP Brindisi sull’accaduto. È probabile che siano già in corso le verifiche tecniche per accertare l’origine dell’attacco, ripristinare il sito e valutare eventuali conseguenze sulla sicurezza dei sistemi informatici.