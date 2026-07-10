Si è conclusa la fase eliminatoria della seconda edizione del Torneo dei Rioni, organizzato dall’A.S.D. Pane & Basket Brindisi in collaborazione con l’A.S.D. Robur Brindisi. Al termine delle ultime due gare sono stati definiti gli accoppiamenti delle semifinali in programma domani in Piazza Santa Teresa.

Nel Girone Ponente, Agenda Brindisi, rappresentante del Centro, conquista l’accesso alle semifinali al termine di una sfida vietata ai deboli di cuore, superando L’Ora di Brindisi (Casale, Paradiso, Minnuta e Villaggio Pescatori) con il punteggio di 43-42.

L’equilibrio caratterizza l’intero incontro, come confermano i parziali. Il primo quarto si chiude sull’8-8, mentre nella seconda frazione Agenda Brindisi trova il primo allungo andando all’intervallo avanti 17-14. Al rientro dagli spogliatoi, però, L’Ora di Brindisi cambia marcia trascinata dai canestri di Marra e Iaia e, grazie a un ottimo terzo periodo chiuso sul 13-9, ribalta il punteggio presentandosi all’ultima frazione avanti 27-26.

Negli ultimi dieci minuti le due squadre si affrontano punto a punto senza che nessuna riesca a prendere il largo. Per Agenda Brindisi salgono in cattedra Barnaba, autore di 13 punti, e Romano, che ne mette a referto 12, ben supportati da Invidia (7) e Lamanna (6). Dall’altra parte L’Ora di Brindisi risponde con Marra (13 punti), Iaia (11) e Mastropasqua (8), ma nel finale è la formazione del Centro a mantenere maggiore lucidità trovando il canestro decisivo che vale il successo per 43-42 e la qualificazione.

Parziali: 8-8, 14-17, 27-26, 43-42.

Agenda Brindisi (Centro): Mongelli 1, Invidia 7, Lamanna 6, Campagnoli, Casale 2, Mazzeo, Barnaba 13, Romano 12, Carone 2.

Coach: Antonio Cristofaro.

L’Ora di Brindisi (Casale, Paradiso, Minnuta, Villaggio Pescatori): Roma, Mazzone 1, Colucci 2, Taurisano, Angelini, Mastropasqua 8, Tanzi 2, Marra 13, Dario, Quaranta 2, Iaia 11, De Giorgi 3.

Coach: Castellitto.

Nell’ultima gara del Girone Levante, invece, BrindisiTime (Commenda-Cappuccini) supera Brundisium.net/Senzacolonne (Tuturano-La Rosa) con il punteggio di 73-71 al termine di una partita intensa e combattuta.

Dopo aver inseguito per lunghi tratti della gara, Tuturano-La Rosa prova la rimonta negli ultimi minuti, fermandosi però a soli due punti dagli avversari. Una sconfitta che non compromette il cammino della formazione guidata da Marco Esposito, capace comunque di chiudere il girone al primo posto grazie alla migliore differenza canestri.

Per BrindisiTime risultano decisivi i 23 punti di Lopez, i 17 di Costabile e i 13 di Scivales. Tra le fila di Brundisium.net/Senzacolonne si mettono in evidenza Morena con 16 punti, Pecere con 13 e Ferrienti con 11.

BrindisiTime (Commenda-Cappuccini): Scivales 13, Brigida, Costabile 17, Colella 1, Roma 10, Lopez 23, Marciante 6, Greco 1, Pantile 2.

Coach: Rubino.

Brundisium.net/Senzacolonne (Tuturano-La Rosa): Ventruto 3, Avallone, Pecere 13, Marcuccio 5, Morena 16, Guido 5, Flores 7, Ferrienti 11, Paciullo 2, Datuowei 9.

Coach: Esposito.

Con la conclusione della fase a gironi è dunque definito il quadro delle semifinali. Domani, in Piazza Santa Teresa, alle ore 19 si sfideranno NewSpam-BrindisiCronaca (Sant’Elia-Sant’Angelo) e BrindisiTime (Commenda-Cappuccini), mentre alle ore 21 sarà la volta della sfida tra Brundisium.net/Senzacolonne (Tuturano-La Rosa) e Agenda Brindisi (Centro).

Due confronti che assegneranno i pass per la finale della seconda edizione del Torneo dei Rioni.