È rientrato, almeno sul piano della fruibilità, il problema che nel pomeriggio di oggi ha interessato il sito istituzionale della STP Brindisi, finito nel mirino di un attacco informatico. Intorno alle 19.00, infatti, il portale è tornato regolarmente accessibile, segno che sono state avviate le operazioni di ripristino.

Nel corso del pomeriggio, chi tentava di collegarsi all’homepage si trovava davanti a una schermata nera con scritte verdi e il messaggio “Hacked by probe”, accompagnato dalla sigla “HXIMPt7z5x64a” e dal riferimento “CVE-2026-49049 | import vector”.

Resta da chiarire la natura dell’attacco. Al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di un semplice defacement, cioè della sostituzione della pagina iniziale del sito con un messaggio dimostrativo, oppure se gli autori siano riusciti ad accedere ai sistemi informatici della società o ad acquisire dati.

Il ritorno online del portale non significa necessariamente che tutte le verifiche siano concluse. Saranno infatti gli accertamenti tecnici a stabilire le modalità dell’intrusione, l’eventuale vulnerabilità sfruttata e l’assenza di ulteriori conseguenze per l’infrastruttura informatica della società.

Al momento la STP Brindisi non ha diffuso comunicazioni ufficiali sull’accaduto. L’episodio arriva in una fase particolarmente delicata per l’azienda di trasporto pubblico, già al centro del dibattito cittadino per le difficoltà economico-finanziarie e le polemiche legate al bilancio.