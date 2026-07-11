La Puglia potrà contare su 144 nuovi operatori della Polizia di Stato: 32 saranno destinati alla provincia di Bari, 7 alla BAT, 19 a Brindisi, 39 a Foggia, 27 a Lecce e 20 a Taranto.

Un risultato importante ottenuto dall’attuale compagine Governativa, che conferma l’attenzione riservata alla Sicurezza dei territori e alle politiche di prevenzione.

Rafforzare gli organici di Questure e Commissariati, significa sostenere il lavoro quotidiano delle Donne e degli Uomini della Polizia di Stato; rafforzare il controllo del territorio e garantire una tutela più efficace ai cittadini e alle nostre comunità, è la base Sacrosanta di uno Stato civile e Democratico.

Attendiamo i dati ufficiali sugli incrementi anche sulle “Specialità della Polizia di Stato” così da chiudere un cerchio che questa Organizzazione Sindacale ha iniziato con le Parti Politiche ben 8 mesi fa.

Il Sap Continuerà a lavorare perché alla Puglia siano assicurati uomini, mezzi e strumenti adeguati alle esigenze di ogni Provincia.

L’avevamo promesso e l’abbiamo fatto.

Era una Priorità per tutta la Puglia e per la nostra Provincia. Si poteva fare di più? Certamente, però risanare le lacune create negli anni non è certo facile ed i ringraziamenti questa O.S. Li farà il 21 Luglio con una conferenza stampa a cui seguirà nota nei prossimi giorni.

Luigi EMPIRIO

Segretario Provinciale Aggiunto SAP BRINDISI